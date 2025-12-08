PM Modi Vande Mataram : केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम मोदी के भाषण की प्रशंसा की

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के नेताओं ने 'वंदे मातरम' को लेकर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 'वंदे मातरम' का पूरा इतिहास पेश किया है।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "आजादी की लड़ाई के दौरान, 'वंदे मातरम' का नारा और यह गाना ताकत व प्रेरणा का एक शक्तिशाली जरिया बन गया था। इसने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। सोमवार को 'वंदे मातरम' का पूरा इतिहास देश के सामने रखते हुए पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया।"

हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान सदन में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गैर-मौजूदगी पर रामदास आठवले ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को 'वंदे मातरम' पर चर्चा की शुरुआत और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान मौजूद रहना चाहिए। उन्हें ऐसी चर्चाओं को लेकर गंभीर रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र व 'वंदे मातरम' का अपमान किया है।"

वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा, "वंदे मातरम भारत की अस्मिता का प्रतीक है। 'वंदे मातरम' वह गीत है, जिसने पूरे देश में क्रांति की अलख जलाई थी।"

उन्होंने कहा, "'वंदे मातरम' वह गीत है, जो भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने वाले देशभक्तों के लिए ऊर्जा का प्रतीक बना। जब भारत 'विकसित राष्ट्र' की ओर बढ़ रहा है, उस समय 'वंदे मातरम' देश की समृद्धि का प्रतीक बन रहा है।"

भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने कहा, "'वंदे मातरम' गीत भारत की आजादी और उसकी स्वाधीनता का मंत्र है। यह 'वंदे मातरम' गीत को लेकर हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का जज्बा है। 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संसद में इस पर चर्चा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'वंदे मातरम' एक ऐसा मंत्र है जिसके आधार पर क्रांतिकारियों और देश के युवाओं ने बलिदान देकर आजादी दिलाई।"

सांसद साक्षी महाराज ने 'वंदे मातरम' गीत को भारत की आत्मा बताते हुए कहा, "देश की आजादी की लड़ाई इसी गीत के आधार पर लड़ी गई थी। आज, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए और हृदय गदगद था। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरे सदन और पूरे राष्ट्र के सामने 'वंदे मातरम' गीत का वर्णन किया।"

--आईएएनएस