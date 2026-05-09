Suvendu Adhikari Oath Ceremony : सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोलकाता पहुंचे एनडीए नेता, जयंत चौधरी बोले- बंगाल की जनता का आभार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी शनिवार को शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देशभर के नेताओं का सुबह से ही कोलकाता पहुंचने का सिलसिला जारी है। एनडीए के कई नेता भी कोलकाता पहुंचे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शहर पहुंचे।

केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस मौके पर पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि भाजपा की जीत से एनडीए को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और जमीनी स्तर के नेताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

जयंत चौधरी ने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए कहा, "इस ऐतिहासिक अवसर पर, मैं रवीद्रनाथ टैगोर को याद करता हूं और बंगाल की जनता का उनके ऐतिहासिक जनादेश के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हम अपने महत्वपूर्ण राज्य बंगाल के लिए आशान्वित हैं, जो हमारे देश के परिदृश्य में एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। मैं विशेष रूप से भाजपा को और उसके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अपनी बधाई देता हूं। इससे पूरे एनडीए परिवार को काफी बल मिलेगा।"

वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए में सहयोगी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे।

इसके अलावा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैंने मां काली के मंदिर में पूजा-अर्चना की। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार बन रही है।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "मैं बंगाल के लिए, बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए बहुत खुश हूं, जिन्होंने टीएमसी सरकार के अधीन 15 साल के लंबे दौर में उत्पीड़न और दमन सहा है। लेकिन अब, बंगाल की जनता ने 'सोनार बांग्ला' के लिए वोट दिया है।"

--आईएएनएस