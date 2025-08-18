NDA Vice President Election Strategy : एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को करेंगे नामांकन, पीएम मोदी होंगे शामिल

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर सोमवार को उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया। बैठक में तय किया गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन 20 अगस्त को होगा।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर सोमवार शाम को हुई एनडीए घटक दलों के फ्लोर लीडर्स और संसदीय दल के नेताओं की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव की नामांकन की तारीख और रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि 20 अगस्त सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज दिल्ली पहुंचे और हमने एनडीए के नेताओं के साथ एक बैठक की। वह वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और पूर्व में झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। सभी लोग उनसे परिचित हैं। इसके बावजूद एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम का ऐलान होने के बाद एक बैठक की गई है। हमें बहुत गर्व है कि सीपी राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। हमें उम्मीद है कि सभी दल उन्हें समर्थन देंगे।"

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन का नामांकन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे दाखिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सभी नेता नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे।"

किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि सभी दलों को उपराष्ट्रपति का समर्थन करना चाहिए। हम एक ऐसा चेहरा लेकर आए हैं कि सभी विपक्ष के नेताओं को भी उनका समर्थन करना चाहिए। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने हामी भरी है।"