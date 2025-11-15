NDA win Bihar : बिहार को पसंद है पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी: दिलीप जायसवाल

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बंपर जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की एक फोटो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी हिट हो गई। इस पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है कि दोनों की जोड़ी हिट है।

दिलीप जायसवाल ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर कहा कि बिहार के महान मतदाताओं का जो फैसला हुआ, वह फिर एक बार एनडीए सरकार के पक्ष में है। सभी का धन्यवाद करता हूं। बिहार की महान जनता ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। जनता और मतदाता प्रजातंत्र के मालिक हैं। उन्हें फैसले लेने का हक है और सभी को फैसले को स्वीकार करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनता ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। बिहार चुनाव में मोदी-नीतीश की जोड़ी हिट हो गई। दिलीप जायसवाल ने बताया कि भाजपा के जीते हुए उम्मीदवार 16 नवंबर को मतदाताओं को धन्यवाद देंगे, इसे लेकर बैठक होगी।

उन्होंने पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव का जंगलराज तो बस पार्ट वन था। आज भी बिहार की जनता उसे भूली नहीं है। कई लोग अब नए-नए रूप में आ रहे हैं, स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता उस जंगलराज को कभी भूल पाएगी। अगर पूरे देश पर नजर डालें तो मुंबई का मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह है जहां लोग नजारा देखने जाते हैं। आज किसने सोचा होगा कि गंगा पर इससे भी बड़ा मरीन ड्राइव बन सकता है? यही एनडीए सरकार, खासकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का बिहार को बदलने का विजन है।

एनडीए की जीत पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं है। हार को स्वीकार करना चाहिए और भविष्य के चुनावों के लिए सुधार लाना चाहिए।

दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता बिहार चुनाव में जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते रहे, हर घर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो जवाब नहीं था। बिहार की जनता सबकुछ समझ गई कि यह सिर्फ भ्रम पैदाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जायसवाल ने आगे कहा कि उनके नेता महिलाओं के खाते में 35 हजार रुपए देने की बात करने लगे। महिलाएं समझ गईं कि महाठग सिर्फ ठगना चाह रहा है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता को स्वीकार किया।

दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राष्ट्रवाद की बात से बचकर कोई भी नेता इस देश के लोगों का समर्थन नहीं ले सकता। भारत की जनता स्पष्ट, साहसी और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाली नेतृत्व क्षमता चाहती है। दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी अब तक राजनीतिक परिपक्वता और गंभीरता दोनों ही दिखाने में विफल रहे हैं।

