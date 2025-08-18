भारत समाचार

NDA Vice President Candidate 2024: उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने एक योग्य उम्मीदवार दिया : ब्रजेश पाठक

एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 18, 2025, 06:46 AM
उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने एक योग्य उम्मीदवार दिया : ब्रजेश पाठक

लखनऊ:  एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीपी राधाकृष्णन को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुभकामनाएं दी।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे नेतृत्व का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

उन्होंने कहा कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार दिया है। बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “राष्ट्रसेवा, जनसेवा के लिए समर्पित, कर्मठ एवं अनुभवशील व्यक्तित्व के धनी, वरिष्ठ नेता, तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने पर हार्दिक बधाई एवं विजय की अग्रिम शुभकामनाएं। राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण एवं अनुभव निश्चित रूप से देश को आत्मनिर्भर, सशक्त, और विकसित भारत की दिशा में उच्चतम शिखर तक पहुंचाएगा।“

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले राजनेता जिन्होंने कई राज्यों के राज्यपालों सहित अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। आपका राष्ट्रहित में समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर सेवाभाव निश्चय ही भारत को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करेगा।“

बता दें कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पद रिक्त हुआ था। इस पद पर 17 अगस्त को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। एनडीए ने विश्वास जताया है कि जिस उम्मीदवार का चयन किया गया है, उसे लेकर एनडीए के सभी साथियों ने सहमति जताई है।

 

bjp-leadersCP Radhakrishnanvice president electionNDANational NewsIndian PoliticsMaharashtra Governor

