Indian Vice President Election: सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम योगी समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई

सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, नेताओं ने दी बधाई।
Aug 18, 2025, 05:07 AM
नई दिल्ली:  उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीपी राधाकृष्णन को सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें बधाई दी है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद हेतु एनडीए का उम्‍मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई।"

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का व्यक्तित्व सेवा, समर्पण और सादगी का संगम है। उन्होंने सदैव जनसेवा को अपने जीवन का ध्येय माना और दीर्घकालिक अनुभव, विनम्रता तथा प्रखर बौद्धिकता से विशिष्ट पहचान बनाई है। एनडीए परिवार द्वारा उन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने पर प्रसन्नता है। निश्चय ही उनका अनुभव और प्रखर मेधा देश के सर्वोच्च सदन की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।"

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने पर हार्दिक बधाई। विभिन्न पदों पर अपनी समर्पित सेवा के दौरान उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर उनका कार्य वास्तव में प्रेरणादायक है। साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संवैधानिक मामलों में अपने समृद्ध अनुभव के माध्यम से वे उच्च सदन में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्यों का आभार।"

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चयन उनकी विशिष्ट जनसेवा के प्रति सम्मान का प्रमाण है। अपने प्रभावशाली संसदीय जीवन और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपनी प्रशासनिक बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने सामुदायिक कल्याण और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान को निरंतर प्राथमिकता दी है। उनके जमीनी अनुभव और संवैधानिक कुशाग्रता उन्हें राज्यसभा की अध्यक्षता करने और एक प्रेरक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट रूप से योग्य बनाती है, जिससे भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को ईमानदारी से समृद्ध किया जा सकेगा।"

नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "हम सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत करते है। उनका अनुभव, दशकों की जनसेवा की भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता राष्ट्र के लिए एक बड़ी धरोहर हैं। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने के लिए उन्हें शुभकामनाएं।"

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने पर हार्दिक बधाई। विनम्रता, समर्पण और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण उनकी दशकों की सेवा ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर काम करने से लेकर वंचितों के हितों की रक्षा करने तक वे हमेशा सामुदायिक कल्याण के लिए खड़े रहे हैं।"

 

