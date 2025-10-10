भारत समाचार

NCW Women Hearing : राष्ट्रीय महिला आयोग 13 अक्टूबर को बेंगलुरु में महिलाओं की जन सुनवाई आयोजित करेगा

बेंगलुरु में 13 अक्टूबर को एनसीडब्ल्यू महिला जन सुनवाई, विजया रहाटकर होंगी शामिल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 10, 2025, 06:12 AM
राष्ट्रीय महिला आयोग 13 अक्टूबर को बेंगलुरु में महिलाओं की जन सुनवाई आयोजित करेगा

बेंगलुरु/नई दिल्ली: महिलाओं के मुद्दों को जमीनी स्तर पर सुलझाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) बेंगलुरु में 'राष्ट्रीय महिला आयोग- आपके द्वार'- महिला जन सुनवाई का आयोजन कर रहा है। इस जन सुनवाई का उद्देश्य महिलाओं से संबंधित लंबित मामलों का समाधान करना और उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करना है।

आयोग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार,13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से होने वाली इस सुनवाई में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर भी शामिल होंगी। महिलाओं से संबंधित मामलों का प्रभावी और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य प्रमुख अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे।

विजया रहाटकर 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक बेंगलुरु के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अपनी यात्रा के दौरान, वह वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगी और राज्य सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगी।

महिलाओं में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग 'यशोदा एआई' कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत पूरे भारत में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल के तहत, बेंगलुरु में महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा।

आयोग महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में एक 'कैंपस कॉलिंग' कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं से जन सुनवाई में भाग लेने और अपनी शिकायतें सीधे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक महिला को उसकी समस्याओं का समय पर और निष्पक्ष समाधान मिले। जन सुनवाई में भागीदारी से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया 7011972862 पर संपर्क करें।

 

 

Public Hearingdigital trainingVijaya Rahatkarwomen empowermentNCWBengaluru eventsWomen Rights

Related posts

Loading...

More from author

Loading...