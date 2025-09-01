भारत समाचार

NCR Weather Forecast: एनसीआर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

एनसीआर में येलो अलर्ट, अगले हफ्ते तक रुक-रुककर बारिश और बाढ़ का खतरा।
Sep 01, 2025, 12:17 PM
एनसीआर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

नोएडा: एनसीआर में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 1 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि सुबह और पूर्वाह्न के समय आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने और मध्यम से तेज बारिश की संभावना है।

इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। जबकि, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले एक हफ्ते तक एनसीआर में रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहेगा। 2 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, 3 और 4 सितंबर को गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। 5 और 6 सितंबर को भी बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं।

इन दिनों में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

लगातार हो रही बारिश के चलते एनसीआर का मौसम सुहावना जरूर हो गया है, लेकिन यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से परेशानी भी खड़ी हो रही है। नदी के किनारे और डूब क्षेत्र में रहने वाले लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। कई परिवारों को अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर अस्थायी टेंट और झुग्गियां डालकर रहने को मजबूर होना पड़ा है।

हाल ही में हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का स्तर और बढ़ गया है, जिससे खतरा भी अधिक बढ़ा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर के पहले हफ्ते में होने वाली यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभकारी साबित होगी, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है।

स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दी है और राहत शिविरों की व्यवस्था की जा रही है।

 

