NCR Weather Forecast : एनसीआर में इस सप्ताह मौसम रहेगा स्थिर, सुबह-शाम रहेगी हल्की ठंडक

नोएडा: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निवासियों के लिए मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी राहत भरी खबर लेकर आई है। आगामी एक सप्ताह तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। तापमान में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे लोगों को आरामदायक और खुशनुमा मौसम का अनुभव मिलेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, 14 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान लगातार 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा। ह्यूमिडिटी के स्तर में भी मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसका अधिक प्रभाव आम जनजीवन पर नहीं पड़ेगा। दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन तेज धूप वाली चुभन नहीं होगी। वहीं सुबह और शाम के समय चलने वाली हल्की ठंडी हवा लोगों को सुहाना अहसास कराएगी।

मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह ‘नो वार्निंग’ जारी की है, यानी बारिश, आंधी या किसी अन्य प्रकार की मौसमी बाधा की संभावना नहीं है। दिनभर का आसमान 'मेनली क्लियर स्काई' यानी मुख्य रूप से साफ रहेगा। 18 और 19 अक्टूबर को मौसम पूरी तरह ‘क्लियर स्काई’ की श्रेणी में आएगा। ऐसे में सुबह टहलने निकलने वाले लोगों को हल्की सर्दी का अनुभव होगा। वहीं शाम के समय पार्कों और खुले इलाकों में घूमने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

बदलते मौसम के इस दौर में लोगों को सलाह दी जाती है कि सुबह या देर शाम बाहर निकलते समय हल्का कपड़ा साथ रखें, ताकि ठंडी हवा से बचाव हो सके। जिन लोगों को एलर्जी या सर्दी-जुकाम की समस्या रहती है, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। त्योहारों के मौसम की शुरुआत के बीच इस तरह का संतुलित और साफ मौसम लोगों की तैयारियों में और उत्साह भर देगा।

बताया गया है कि एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह मौसम की दृष्टि से बेहद सुहावना और स्थिर रहने वाला है। ना गर्मी की मार और ना ही ठंड की सख्ती, बिल्कुल संतुलित मौसम का मज़ा लेने का यह सुनहरा मौका है।