एनसीआर में फिर बढ़ेगी भीषण गर्मी, 43 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा; लू और प्रदूषण की दोहरी मार झेलेंगे लोग

नोएडा: एनसीआर के लोगों को आने वाले दिनों में एक बार फिर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगा और अधिकतम पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 15 मई से शुरू होकर अगले कई दिनों तक तेज धूप, गर्म हवाएं और सतही तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी और प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, 15 मई को एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा तथा कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है। सुबह के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति झोंकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

16 मई को मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान 41 डिग्री अधिकतम और 25 डिग्री न्यूनतम रह सकता है। इसके बाद 17 मई को तेज सतही हवाएं दिनभर चलने का अनुमान है। इस दिन भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 18 मई से गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 19 मई को भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है।

तापमान 42 डिग्री अधिकतम और 28 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है। वहीं 20 मई को भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। लगातार बढ़ते तापमान के चलते दोपहर के समय लू जैसी स्थिति बनने की आशंका है। दूसरी ओर एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर भी धीरे-धीरे खराब श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 150 से 185 के बीच दर्ज किया गया।

बुराड़ी क्रॉसिंग में एक्यूआई 185, अशोक विहार में 175, बवाना में 166, अलीपुर में 163 और आया नगर में 159 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद के कई इलाकों में स्थिति और ज्यादा खराब दिखाई दी। लोनी में एक्यूआई 288 और वेद विहार-लोनी में 257 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं वसुंधरा में एक्यूआई 189, इंदिरापुरम में 188 और संजय नगर में 184 रिकॉर्ड किया गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते तापमान और हवा की धीमी गति के कारण धूल और प्रदूषक वातावरण में ज्यादा समय तक बने रहते हैं, जिससे एक्यूआई में बढ़ोतरी होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और तेज धूप से बचाव करने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस