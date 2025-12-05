भारत समाचार

NCR Air Pollution : कई इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब; ‘बहुत खराब’ श्रेणी का स्तर बरकरार

एनसीआर में प्रदूषण चरम पर, कई इलाकों में एक्यूआई 380 के पार
Dec 05, 2025, 07:36 AM
एनसीआर : कई इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब; ‘बहुत खराब’ श्रेणी का स्तर बरकरार

नोएडा: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में शुक्रवार की सुबह एक्यूआई खतरनाक स्तर के पास बना रहा।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लाइव डेटा के अनुसार अधिकांश स्टेशनों पर एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि कई स्थानों पर यह 350–380 की ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक्यूआई 292, वसुंधरा में 295 और संजय नगर में यह बढ़कर 301 दर्ज किया गया। वहीं, लोनी जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही और यहां एक्यूआई 380 तक पहुंच गया, जो अत्यधिक प्रदूषण की स्थिति को दर्शाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह स्तर सांस से संबंधित बीमारियों, एलर्जी, आंखों में जलन और लंबे समय के लिए फेफड़ों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। नोएडा में भी स्थिति सामान्य नहीं है। सेक्टर-125 में एक्यूआई 367 जबकि सेक्टर-116 में 347 तक पहुंच चुका है। वहीं सेक्टर-62 में एक्यूआई 286 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।

समूचे नोएडा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता लगातार सामान्य से खराब स्तर पर दर्ज की जा रही है और इसमें सुधार के कोई संकेत नहीं मिल रहे। दिल्ली में हालात और भी अधिक बिगड़े हुए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है। अलीपुर में एक्यूआई 324, आनंद विहार में 347, अशोक विहार में 340, बवाना में 373, बुराड़ी क्रॉसिंग में 326, चांदनी चौक में 347 और डी टी यू परिसर में 345 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया।

डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के आसपास भी एक्यूआई 343 रिकॉर्ड किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इतनी खराब गुणवत्ता वाली हवा लंबे समय तक शरीर में घातक प्रभाव छोड़ सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि इस बार सर्द हवा चलने के बावजूद प्रदूषण में उल्लेखनीय गिरावट नहीं देखी गई है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इससे प्रदूषण में सुधार की संभावना कम है। जिला प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने, मास्क पहनने और घरों में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही निर्माण कार्यों पर निगरानी बढ़ाई गई है और सड़क पर धूल नियंत्रण के लिए छिड़काव किया जा रहा है।

एनसीआर में फिलहाल प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है और स्थिति फिलहाल सुधरती नहीं दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एक्यूआई और भी बढ़ सकता है।

--आईएएनएस

 

 

