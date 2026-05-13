महाराष्ट्र: विपक्षी गुट के सुनील तटकरे ने शरद पवार से मुलाकात की, सियासी हलचल हुई तेज

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पार्टी सांसद सुनील तटकरे ने मंगलवार शाम को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक में मुलाकात की। जुलाई 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी।

हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय कार्य समिति में लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में सुनील तटकरे को नियुक्त किया गया है।

तटकारे ने स्पष्ट किया कि यह बैठक राजनीतिक नहीं थी और इसका उद्देश्य केवल वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य की जानकारी लेना था, क्योंकि वे कई दिनों से अस्वस्थ थे। उन्होंने शरद पवार के हाल ही में खराब स्वास्थ्य के कारण मिलने का समय मांगा था। मुलाकात के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी या पार्टी विभाजन के संबंध में सुनेत्रा पवार की हालिया पोस्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई। तटकारे ने दोहराया कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में काम जारी रहेगा।

इस मुलाकात के समय को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है।

यह बैठक तब हुई जब राष्ट्रीय पदों के संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए आधिकारिक पत्र में सुनील तटकरे और प्रफुल पटेल के नाम गायब थे।

शरद पवार के मुंबई स्थित आवास सिल्वर ओक में मुलाकात सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, प्रफुल पटेल और सुनील तटकरे की हाल ही में असम की संयुक्त यात्रा के बाद हुई है, जिसे पार्टी की एकता को दर्शाने का प्रयास माना गया था।

तटकरे का पवार के मुंबई स्थित आवास सिल्वर ओक का दौरा एक प्रतीकात्मक क्षण है, क्योंकि पार्टी दो गुटों में बंट गई थी।

29 अप्रैल की कार्यकारिणी सूची से प्रफुल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और दिलीप वलसे पाटिल सहित वरिष्ठ नेताओं के नाम कथित तौर पर गायब होने पर पहले ही सवाल उठ चुके थे।

नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बड़े बेटे राज्यसभा सांसद पार्थ पवार को राष्ट्रीय महासचिव और उनके छोटे बेटे, जय पवार को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सुनील तटकरे और भरोसेमंद दिग्गज नेता प्रफुल पटेल की अनुपस्थिति ने आंतरिक फेरबदल या किसी बड़े रणनीतिक पुनर्गठन की अटकलों को जन्म दिया।

जैसे ही यह सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सुनेत्रा पवार ने विवाद को शांत करने के लिए तुरंत कदम उठाए।

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विसंगतियां जानबूझकर नहीं थीं। मीडिया में प्रसारित हो रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की सूची में एक तकनीकी त्रुटि है। इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा।

--आईएएनएस