भारत समाचार

Sharad Pawar OBC Rally: एनसीपी (एसपी) की ओबीसी मंडल यात्रा शुरू, शरद पवार ने दिखाई हरी झंडी

नागपुर से शरद पवार ने ओबीसी मंडल यात्रा की शुरुआत, सामाजिक न्याय पर फोकस।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 10, 2025, 01:21 AM
महाराष्ट्र: एनसीपी (एसपी) की ओबीसी मंडल यात्रा शुरू, शरद पवार ने दिखाई हरी झंडी

नागपुर: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) ने शनिवार को नागपुर के वैरायटी चौक से अपनी ओबीसी मंडल यात्रा की शुरुआत की। एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर एनसीपी (एसपी) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे, पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

यह यात्रा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर जनजागरण के उद्देश्य से शुरू की गई है और यह महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों को कवर करेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाना है।

शरद पवार ने अपने संबोधन में कहा कि ओबीसी समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। यह यात्रा उनकी आवाज को बुलंद करने का एक प्रयास है।

शरद पवार ने कहा कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष हमारा मूल मंत्र है। यह यात्रा न केवल ओबीसी समुदाय के लिए बल्कि समाज के सभी वंचित वर्गों के लिए एक मंच प्रदान करेगी। साथ ही यह यात्रा राज्य में पार्टी के जनाधार को और मजबूत करेगी।

यात्रा के तहत नागपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में जनसभाएं, पदयात्राएं और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी नेताओं द्वारा ओबीसी समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे शिक्षा, रोजगार, और आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

यात्रा के पहले दिन नागपुर में भारी भीड़ देखी गई, जिसमें युवा, महिलाएं और स्थानीय कार्यकर्ता उत्साह के साथ शामिल हुए। यात्रा के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों के साथ भी संवाद स्थापित किया जाएगा।

 

social justice MaharashtraPolitical CampaignNCP SPshashikant shindeSharad PawarOBC rally NagpurAnil Deshmukh

Related posts

Loading...

More from author

Loading...