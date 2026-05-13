शरद पवार-सुनील तटकरे बैठक के बाद NCP में बड़ा फेरबदल, कई नेताओं को नई जिम्मेदारी

मुंबई: एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार के बीच मंगलवार देर रात शरद पवार के 'सिल्वर ओक' आवास पर हुई बैठक के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य हलचल से भरा हुआ है।

इस सूची में वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल और वरिष्ठ विधायक दिलीप वलसे पाटिल के नाम भी शामिल हैं लेकिन उन्हें कोई आधिकारिक पदनाम नहीं दिया गया है।

राज्य परिषद सदस्य शिवाजीराव गर्जे को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्थ पवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते को महासचिव का पद सौंपा गया है, जबकि जय पवार को राष्ट्रीय सचिव, अनुशासन समिति अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

इसके अलावा, पूर्व कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, जिन्हें उच्च सदन में ताश खेलने के विवाद के बाद इस्तीफा देना पड़ा था, को राष्ट्रीय कार्यसमिति में सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है।

साथ ही, पार्टी विधायक चेतन तुपे, शेखर निकम, सना मलिक और सरोज अहिरे भी सदस्य हैं। अन्य सदस्यों में पूर्व महासचिव अविनाश आदिक (जिन्हें राष्ट्रीय सचिव के पद पर पदावनत किया गया है), धीरज शर्मा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा) और टोको तातुंग (विधायक व अरुणाचल प्रदेश अध्यक्ष) शामिल हैं।

राष्ट्रीय सचिव संजय प्रजापति, राणा रणवीर सिंह, रमन प्रीत सिंह, धनंजय शर्मा और अभिषेक बोके को भी राष्ट्रीय कार्यसमिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

वैसे, पूर्व महासचिव और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव को न तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और न ही राष्ट्रीय कार्यसमिति में शामिल किया गया है।

--आईएएनएस