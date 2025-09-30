भारत समाचार

Bareilly Court : एनसीबी ने बरेली में गिरफ्तार ड्रग तस्कर को 12 साल की कैद की सजा दिलाई

Sep 30, 2025, 04:21 AM
नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को उस समय राहत मिली जब विशेष एनडीपीएस कोर्ट, बरेली ने अफीम बरामदगी के एक मामले में एक ड्रग तस्कर को 12 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अधिकारी ने एक बयान में बताया कि एनसीबी की लखनऊ क्षेत्रीय इकाई ने एक विशिष्ट खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 मार्च, 2024 को बरेली में 4 किलो अफीम ले जाते हुए सतीश कुमार को गिरफ्तार किया।

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने 26 सितंबर को दिए गए अपने फैसले में सतीश कुमार को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 08/18/29 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

एनसीबी की लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारी ने बताया कि सतीश कुमार की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, जांच की गई और 17 अगस्त, 2024 को अदालत में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। मुकदमे में अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ की गई, जिसके बाद दोषसिद्धि हुई।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि यह अभियोजन मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ब्यूरो के अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और समाज को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एनसीबी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

बयान में कहा गया है कि यह खुफिया अभियानों, कानूनी टीमों और अंतर-एजेंसी समर्थन के बीच प्रभावी समन्वय को भी दर्शाता है।

इस महीने की शुरुआत में, असम राइफल्स और एनसीबी की एक संयुक्त टीम ने मणिपुर के चंदेल जिले में दो मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लगभग 53.8 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए।

एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि 26 सितंबर को मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाया गया था।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, म्यांमार की सीमा से लगे चंदेल जिले के बाला पॉइंट इलाके में एक सचल वाहन जांच चौकी स्थापित की गई।

निगरानी के दौरान, एक सफेद जिप्सी और एक मोटरसाइकिल को जांच चौकी की ओर आते देखा गया।

हालांकि, दोनों वाहन चौकी से लगभग 60 से 70 मीटर पहले ही रुक गए और उनमें सवार लोग अपने वाहन छोड़कर आसपास के जंगली इलाके में भागने की कोशिश करने लगे।

रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि तलाशी दल ने तुरंत पीछा किया और इलाके की व्यापक तलाशी शुरू कर दी।

कड़ी मेहनत के बाद, असम राइफल्स और एनसीबी के 22 जवानों की टीम ने दोनों संदिग्धों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया।

वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच के बाद 67.26 किलोग्राम अत्यधिक नशीले मेथामफेटामाइन टैबलेट बरामद हुए, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 53.8 करोड़ रुपए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ और पकड़े गए व्यक्तियों को आगे की जांच और कानूनी कार्यवाही के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिया गया।

 

