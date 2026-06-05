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न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली

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Dainik Hawk·
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Jun 05, 2026, 11:16 AM
न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली

पटना, 5 जून (आईएएनएस)। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने पटना स्थित बिहार लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पटना हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल सैयद अता हसनैन और मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने एक-दूसरे को बधाई दी।

इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय की पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी थी। यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर की गई।

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि राष्ट्रपति ने संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सिक्किम हाईकोर्ट की न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 मई को हुई बैठक में न्यायमूर्ति राय के नाम की सिफारिश की थी। यह नियुक्ति पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू के 4 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है।

न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय का जन्म 12 जुलाई 1964 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गंगटोक और कुर्सियांग से पूरी की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) की पढ़ाई की, जिसके लिए उन्हें सिक्किम सरकार की मेरिट स्कॉलरशिप भी मिली थी।

उन्होंने वर्ष 1989 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री हासिल की।

न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने 1990 में दिल्ली बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराया और दिल्ली हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में वकालत की।

15 अप्रैल 2015 को उन्हें सिक्किम हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वह इस पद पर पहुंचने वाली सिक्किम की पहली महिला बनी थीं।

न्यायमूर्ति राय कई बार सिक्किम हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। वर्तमान में वह सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रही हैं।

--आईएएनएस

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