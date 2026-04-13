Nawada School Van Accident : बिहार के नवादा में स्कूल वैन पलटने से एक बच्चे की मौत, 12 छात्र घायल

पटना: बिहार के नवादा जिले में स्कूल वैन पलटने से नौ साल की एक बच्ची की मौत हो गई और 12 बच्चे घायल हो गए। सोमवार तड़के 8:15 बजे गोविंदपुर ब्लॉक के कमलापुर रोड पर स्कूली वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 20 फीट नीचे गिर गया और कई बार पलट गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन के बार-बार पलटने और फिर रुकने के दौरान अफरा-तफरी का माहौल था। आवाज सुनकर आसपास के खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों को बाहर निकालने और पास के अस्पतालों में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पुलिस के अनुसार, इस दुर्घटना में नौ वर्षीय छात्रा आरोही कुमारी की मौत हो गई और दो छात्रों की हालत गंभीर है। अन्य छात्र भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वाहन एक निजी स्कूल का था। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे थे। वाहन की क्षमता 15 छात्रों को ले जाने की है, लेकिन दुर्घटना के समय उसमें 25 से अधिक छात्र सवार थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन चालक नशे की हालत में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था। माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों से दुर्घटना हुई।

पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घटना की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी वाहन की स्थिति, चालक के व्यवहार और सुरक्षा नियमों के पालन सहित सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

नवादा पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। जिला पुलिस चालक का मेडिकल चेकअप भी कराएगी।

इस घटना से ग्रामीणों में व्यापक आक्रोश फैल गया है, जो स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

--आईएएनएस