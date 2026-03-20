Nawada Car Accident : बिहार के नवादा में जेडीयू विधायक विभा देवी के बेटे की कार दुर्घटना में मौत

पटना: बिहार के नवादा जिले में एक कार दुर्घटना में जनता दल (यूनाइटेड) की विधायक विभा देवी के बेटे अखिलेश कुमार की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी।

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना गुरुवार देर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई, जब उनकी कार कथित तौर पर बेकाबू हो गई और तेज रफ्तार से एक बरगद के पेड़ से जा टकराई। अखिलेश कुमार पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद यादव के छोटे बेटे भी थे।

मुफस्सिल थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने इस दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल को शुरू में बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया था। दुर्घटना के बाद, मुफस्सिल पुलिस ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अखिलेश कुमार गुरुवार शाम को पत्थर इंग्लिश गांव स्थित अपने घर से निकले थे, तभी यह दुर्घटना हुई। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की।

शुरुआती इलाज के बाद, परिवार वाले उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल ले गए। अस्पताल में भर्ती होते ही डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। हालांकि, इलाज के दौरान ही आधी रात के करीब चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि अखिलेश अपने पीछे तीन बेटों को छोड़ गए हैं।

इस दुखद घटना की खबर मिलते ही, उनके परिवार वाले गहरे शोक में डूब गए और उन्हें सांत्वना देना मुश्किल हो गया।

उनके बड़े भाई, एकलव्य ने बताया, "वह अपनी गाड़ी से घर से निकले थे। घर के बिल्कुल पास ही, उनकी गाड़ी एक बरगद के पेड़ से टकरा गई। उन्हें गंभीर चोटें आईं। हमने उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।"

इस घटना के बाद, पूरे नवादा में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव वापस लाया जा रहा है, जहां उनके अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की जाएंगी। विधायक विभा देवी सहित परिवार के अन्य सदस्य, उनके इस असामयिक निधन से गहरे सदमे में हैं।

हालांकि अखिलेश कुमार राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे, फिर भी वह अपने मिलनसार स्वभाव और सामाजिक व सामुदायिक कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते थे।

--आईएएनएस