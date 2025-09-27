Navratri Festival : 'सभी को मिले माता का आशीर्वाद, आत्मविश्वास का हो संचार', पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। यह दिन देवी स्कंदमाता को समर्पित है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "नवरात्रि में आज देवी मां को शीश झुकाकर नमन! उनकी कृपा से हर किसी के जीवन में आत्मविश्वास का संचार हो। माता का आशीष सभी भक्तों को प्राप्त हो, यही कामना है।"

नवरात्रि का पांचवां दिन मां स्कंदमाता, देवी दुर्गा के पांचवें रूप को समर्पित है। स्कंदमाता विशुद्ध चक्र से जुड़ी हैं, जो शुद्धता और स्पष्टता का प्रतीक है। उनके भक्त मानते हैं कि वह तनाव और दुख दूर करती हैं और उन्हें माता, प्रेम और करुणा का प्रतीक मानते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देवी की आराधना की और इस दिन के महत्व के बारे में बताया।

सीएम योगी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "शारदीय नवरात्रि के पंचम दिवस पर, आदिशक्ति मां दुर्गा की पंचम स्वरूप मां स्कन्दमाता से प्रार्थना है कि चराचर जगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। मां का आशीर्वाद सभी की उन्नति व समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे, यही कामना है। जय मां स्कन्दमाता!"

देश भर के श्रद्धालु देवी के मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना करते हैं, फूल-फल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे देवी से सुरक्षा, मार्गदर्शन और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। मां स्कंदमाता को फूल बहुत प्रिय होते हैं और उन्हें पीले और केसरिया रंग के भोग अर्पित किए जाते हैं। भक्त पूजा के दौरान उन्हें यह भोग चढ़ाकर देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं।

देवी स्कंदमाता मातृत्व, करुणा और भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों सफलता की ओर मार्गदर्शन करने की शक्ति का प्रतीक हैं। स्कंदमाता को उनके पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए, सिंह पर बैठी और हाथों में कमल के फूल पकड़े हुए दिखाया जाता है।

नवरात्रि, जिसका संस्कृत में अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक त्योहार है जो देवी दुर्गा और उनके नौ रूपों (नवदुर्गा) की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है, जिसमें देवी के नौ रूपों की पूजा और प्रार्थना की जाती है।