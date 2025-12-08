भारत समाचार

Naveen Patnaik Statement : ओडिशा की घटना पर नवीन पटनायक ने सरकार को घेरा, कहा- यह कानून की पोल खोल रही

लांजीबेंडा आत्मदाह मामले पर नवीन पटनायक ने ओडिशा सरकार को घेरा, कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।
Dec 08, 2025, 10:33 AM
भुवनेश्वर: ओडिशा के राजगांगपुर स्थित लांजीबेंडा में कॉलेज छात्रा के आत्मदाह के मामले में नवीन पटनायक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह घटना कानून की पोल खोल रही है।

बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राजगांगपुर लांजीबेरना में एक कॉलेज छात्रा के आत्मदाह की घटना बहुत दिल दहला देने वाली है। ऐसे दुख की घड़ी में, मैं परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और छात्रा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।"

उन्होंने आगे लिखा कि परिवार वालों ने हमें बताया कि उन्हें पहले ही जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थीं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करना, सभी को हैरान कर रहा है। सरकार और कितनी बेगुनाह जिंदगियां ऐसे जलने देगी? ओडिशा में बढ़ रही ऐसी घटनाओं को रोकने में सरकार की लापरवाही अपराधियों के हौसले बढ़ा रही है।

नवीन पटनायक ने लिखा कि लोग असुरक्षित हो रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार किसे बचा रही है? सरकार को राज्य में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सख्त होना चाहिए। लोगों को न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे जघन्य अपराध करने का साहस न कर सके। उन्होंने कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस-प्रशासन को अधिक जवाबदेह और सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य की शांति, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार का तत्काल, ठोस और संवेदनशील रवैया आवश्यक है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "आखिर सरकार कब जागेगी और कितनी घटनाओं के बाद कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे?"

पटनायक का आरोप है कि राज्य में बढ़ती हिंसा और अपराध पर सरकार की लापरवाही अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है, जिससे आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपराधी निर्भय होकर खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि जनता भय में जीने को मजबूर है।

--आईएएनएस

 

 

