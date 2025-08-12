भारत समाचार

Odisha Minor Girl Suicide: ओडिशा में महिलाओं से जुड़ी हर त्रासदी सरकार की नाकामी को दर्शाती है : नवीन पटनायक

नवीन पटनायक ने आत्मदाह घटना पर सरकार को घेरा
Aug 12, 2025, 07:55 AM
पुरी:  बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष एवं ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को बरगढ़ के गैसिलेट में नाबालिग लड़की के आत्मदाह मामले पर दुख जताया। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाओं पर चिंता जताई।

बीजद नेता नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए मृतका के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "यह जानकर बेहद दुःख, सदमा और पीड़ा हुई कि बरगढ़ के गैसिलेट की एक और लड़की ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। इस दुःख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उस बच्ची के परिवार के साथ हैं। ईश्वर परिवार के सदस्यों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

लड़कियों के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, "यह बेहद दुखद है कि हमारी लड़कियां जिस तरह से अपनी जान लेने के लिए खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क रही हैं। एक महीने के भीतर ऐसी ही परिस्थितियों में चार बच्चियों की जान जा चुकी है। हर मासूम की मौत में ओडिशा की एक बेटी का दर्द छिपा है जो इतना असहनीय हो गया कि उसे अपनी जान लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। ये चार मौतें कोई छोटे मामले नहीं हैं। ऐसी कई लड़कियां हैं जो हर दिन अपराध का शिकार होकर बेहद दुखद तरीके से मर रही हैं।"

उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि पीड़ितों की हताशा सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। यह हर त्रासदी और उनकी चीखें सुनने में सरकार की नाकामी को दर्शाता है। प्रशासन की व्यवस्था में विश्वास खत्म हो रहा है, जहां हमारी बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करें, उनकी अहमियत समझी जाए, और उनकी समस्याओं को सुना जाए। भाजपा सरकार ऐसी हृदय विदारक त्रासदी को कब तक रोकेगी? सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता ओडिशा की बेटियों को और भी असुरक्षित बना रही है।

बता दें कि दुखद आत्मदाह की घटना बरगढ़ जिले के फिरींगी माला गांव में हुई। सोमवार को 13 साल की एक लड़की ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 

 

