Naugam Blast : नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट से 9 की मौत, कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने जताया दुख

Nov 16, 2025, 06:25 AM
जम्मू-कश्मीर: नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट से 9 की मौत, कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने जताया दुख

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस दुखद हादसे पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक परगट सिंह ने दुख जताया।

परगट सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर से बेहद दुखद खबर आई है। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में कई सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि यह विस्फोट हाल ही में लाल किले पर हुए हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ। मेरी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना।"

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। उपराज्यपाल ने इस घटना को लेकर 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "सरकार दिवंगतों के परिवारों, मित्रों और प्रियजनों के साथ एकजुटता से खड़ी है। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मैंने आकस्मिक विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं।

डीजीपी नलिन प्रभात ने इस घटना में किसी भी तरह के 'आतंकवादी संबंध' को खारिज करते हुए कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों के बारे में अन्य धारणाएं केवल 'अनावश्यक अटकलें' हैं। डीजीपी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री नौगाम पुलिस स्टेशन लाई गई और खुले स्थान पर सुरक्षित रूप से रखी गई। बरामदगी की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण पिछले दो दिनों से विस्फोटक सामग्री के नमूने लेने की प्रक्रिया चल रही थी, ताकि नमूनों को आगे की फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए भेजा जा सके।

उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति के कारण, इसे अत्यधिक सावधानी से संभाला जा रहा था। दुर्भाग्य से शुक्रवार रात लगभग 11.20 बजे जब्त की गई सामग्री में आकस्मिक विस्फोट हो गया।

डीजीपी ने आगे कहा कि घटना के कारणों के बारे में अटकलें लगाना अनावश्यक है। इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई है। विशेष जांच एजेंसी के एक कर्मचारी, दो राजस्व अधिकारी, एफएलएस टीम के तीन कर्मचारी, अपराध शाखा के दो फोटोग्राफर और एक दर्जी की जान चली गई है। साथ ही, पुलिस स्टेशन की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास की इमारतें भी प्रभावित हुईं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मृतकों के परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ी है।

