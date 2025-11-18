भारत समाचार

Naugam Blast Incident : नौगाम विस्फोट में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर शाह असरार-उल-हक के परिजनों से मिलीं महबूबा मुफ्ती

नौगाम ब्लास्ट पीड़ितों के परिवारों से मिलीं महबूबा मुफ्ती
Nov 18, 2025, 12:58 PM
नौगाम विस्फोट में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर शाह असरार-उल-हक के परिजनों से मिलीं महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट की घटना से घाटी का माहौल अभी भी गमगीन है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हैं। पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को हादसे में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर शाह असरार-उल-हक के परिवार से मुलाकात की।

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इंस्पेक्टर शाह असरार-उल-हक के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की।

जम्मू-कश्मीर पीडीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इंस्पेक्टर शाह असरार-उल-हक के घर जाकर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।"

इससे पहले, मंगलवार सुबह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने हर परिवार की पीड़ा सुनी और उन्हें दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ हर कदम पर खड़ी है। इसके बाद, सीएम ने हादसे में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात की।

आपको बताते चलें, जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

जानकारी के अनुसार, नौगाम पुलिस स्टेशन में यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस टीम लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच कर रही थी। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और नौगाम इलाके से 5-10 किलोमीटर दूर तक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। इस विस्फोट के कारण पुलिस स्टेशन में खड़े कई वाहनों में आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को भेजा गया।

--आईएएनएस

 

 

