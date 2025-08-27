भारत समाचार

National Sports Day 2025: हरिद्वार में राष्ट्रीय खेल दिवस पर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश और डॉ. विशाल गर्ग को लाइफ अचीवमेंट सम्मान दिया गया।

हरिद्वार में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों और कोचों को किया गया सम्मानित
ThehawkT
Thehawk·
🏷
Aug 27, 2025, 01:38 PM

 हरिद्वार  :  राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर श्री मिथिलेश सनातन धर्म इंटर कालेज, सतीघाट कनखल में एक भव्य और दिव्य समारोह का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट वूशु एसोसिएशन जनपद हरिद्वार और डायनेमिक स्पोर्ट्स क्लब मिस्सरपुर एवं जन अधिकार अभियान संस्था द्वारा संयुक्त रूप से यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती के चित्र एवं श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा (पंजाब) नई दिल्ली के संस्थापक त्याग मूर्ति गोस्वामी गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया।
            मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए  प्राचीन अवधूत मंडल के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि मनुष्य के जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। हमारे वेद-पुराणों में खेलों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि खेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को और अधिक मजबूत करते हैं। उन्होंने खेलों के क्षेत्र में विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। 
       विशिष्ट अतिथि समाजसेवी डॉ विशाल गर्ग ने कहा कि छात्र और युवा खेलों को अपना भविष्य बनाएं आज खेलों के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार कर रही है। जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती मीनाक्षी शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय में खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
       डिस्ट्रिक्ट वूशु एसोसिएशन जनपद हरिद्वार की सचिव और राष्ट्रीय कोच आरती सैनी ने कहा कि खिलाड़ियों को केंद्र और राज्य सरकार की नई खेल नीति का बहुत लाभ हुआ है। जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी  प्रकाश जोशी ने कहा कि आजकल खेलों का भविष्य बहुत उज्ज्वल हैं। एथलीट्स भारत  भूषण ने कहा कि युवाओं का रुझान  पिछले एक दशक में खेलों की ओर तेजी से बढ़ा है।
      एसोसिएशन की ओर से खेलों को बढ़ावा के लिए महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज और डॉ विशाल गर्ग को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान  कर लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
   इस अवसर पर मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज और विशिष्ट अतिथि डॉ विशाल गर्ग ने राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी प्रकाश जोशी, एथलीट्स भारत भूषण, और राष्ट्रीय कोच आरती सैनी को खेलों क्षेत्र में विशेष योगदान प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया। एथलीट्स खिलाड़ी शुभम और वूशु खिलाड़ी शिवांग को खेल के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।
       इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक राजीव पंत, गगन  पाल, रूपाली राजपूत, प्रमिला शर्मा, कृष्णा नंद जोशीआदि उपस्थित थे।

Sports Promotion IndiaVishal GargWushu Association HaridwarNational Sports DayHaridwar sports eventIndian AthletesSwami Rupendra Prakash

Related posts

Loading...

More from author

Loading...