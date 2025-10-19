नादिया का प्राचीन गांव बेलपुकुर: वैष्णव विरासत और तांत्रिक पूजा का अनूठा संगम

नादिया, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। बेलपुकुर, जिसे बिल्वोपुष्करिणी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर के वैष्णव भक्तों के बीच विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे चैतन्य महाप्रभु का ननिहाल माना जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार चैतन्य के नाना, नीलांबर चक्रवर्ती, इसी प्राचीन गांव में रहते थे। भक्तों का मानना ​​है कि मदन गोपाल की मूर्ति, जिसकी बेलपुकुर में प्रतिदिन पूजा होती है, मूल रूप से नीलांबर चक्रवर्ती ने ही स्थापित की थी। इस पवित्र गांव को नवद्वीप धाम के नौ द्वीपों में से अंतिम द्वीप भी माना जाता है, और भव्य डोल यात्रा परिक्रमा में भाग लेने वाले तीर्थयात्री हर साल बेलपुकुर अवश्य आते हैं।

चैतन्य की वैष्णव विरासत से अपने गहरे जुड़ाव के बावजूद, बेलपुकुर देवी काली की व्यापक पूजा के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। खासकर श्यामा पूजा की रात को, जब पूरे गांव में 300 से अधिक काली पूजाएं आयोजित की जाती हैं। यहां सदियों से तांत्रिक षोडशोपचार (16 चरणों वाली अनुष्ठानिक पूजा) करने की परंपरा चली आ रही है। वैष्णव भक्ति और शक्ति उपासना का यह असामान्य सह-अस्तित्व एक दिलचस्प ऐतिहासिक प्रश्न उठाता है: चैतन्य की विरासत से इतने प्रभावित गांव में काली पूजा इतनी प्रबल क्यों हो गई?

स्थानीय इतिहासकारों और शोध के अनुसार, इस परंपरा की उत्पत्ति नादिया के राजा कृष्ण चंद्र के काल से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनके पूर्वज रुद्र रॉय के शासनकाल में, रामचंद्र भट्टाचार्य नामक एक तांत्रिक साधक ढाका के कनकसर गांव से बेलपुकुर आकर बस गए थे। राजा ने उन्हें एक शर्त पर 900 एकड़ कर-मुक्त जमीन दी थी कि इस गांव में बसने वाले प्रत्येक निवासी को शक्ति पूजा के लिए समर्पित होना होगा। उसी काल से, बेलपुकुर में काली पूजा की परंपरा शुरू हुई। उस काल में राजा का संरक्षण केवल काली पूजा करने वालों को ही प्राप्त था। हालांकि, राजशाही का अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, फिर भी यह धार्मिक परंपरा आज भी अक्षुण्ण है।

बेलपुकुर एक उल्लेखनीय गांव है, जहां धनी और आम लोग दोनों ही तांत्रिक पूजा के समर्पित साधक हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, रामचंद्र भट्टाचार्य के वंशज पूरे गांव में फैल गए, और आज के अधिकांश निवासियों को उनके उत्तराधिकारी माना जाता है। परिणामस्वरूप, बेलपुकुर में आयोजित अधिकांश काली पूजाएं वंशानुगत हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं।

सिद्धेश्वरी काली मंदिर सबसे प्राचीन और सर्वाधिक पूजनीय मंदिरों में से एक है। ऐतिहासिक वृत्तांतों में उल्लेख है कि यह मूर्ति मूलतः पत्थर से तराशी गई थी। राजा कृष्ण चंद्र के शासनकाल में, मूर्ति को कृष्णनगर ले जाया गया था। इसके अलावा, यह गांव रामचंद्र भट्टाचार्य के चार वंशजों, जिन्हें बारो बारी, मेजो बारी, नोआ बारी और छोटे बारी के नाम से जाना जाता है, द्वारा की जाने वाली कई प्राचीन पूजाओं का स्थल है।

नोआ बारी में संरक्षित सबसे रहस्यमय और पवित्र कलाकृतियों में से एक प्राचीन महाशंख माला है। इस माला के बारे में आकर्षक स्थानीय किंवदंतियां प्रचलित हैं। लोककथाओं के अनुसार, ये मालाएं एक चांडाल (निम्न जाति) महिला की खोपड़ी के टुकड़ों से बनाई गई थीं, जिसकी मृत्यु अमावस्या के एक अनुष्ठान के दौरान हुई थी, जबकि इस्तेमाल किया गया धागा उसकी सूखी हुई गर्भनाल से बनाया गया था। दीपावली की रात विशेष अनुष्ठानों के दौरान इस माला की पूजा की जाती है, जब सैकड़ों भक्त इस अनुष्ठान को देखने के लिए एकत्रित होते हैं।

बेलपुकुर बंगाल की आध्यात्मिक विविधता का जीवंत प्रमाण है, वैष्णव भक्ति और तांत्रिक शक्ति पूजा का एक दुर्लभ संगम, जो परंपरा, वंश और अटूट विश्वास के माध्यम से सदियों से संरक्षित है।

