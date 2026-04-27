नितिन नवीन ने राजस्थान में भाजपा के 7 कार्यालयों का किया उद्घाटन

जयपुर, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद नितिन नवीन ने राजस्थान की अपनी पहली यात्रा पर सोमवार को टोंक में पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया।

इसके साथ ही उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर और पाली में भाजपा कार्यालयों का भी उद्घाटन किया और जालोर में एक नए कार्यालय की आधारशिला रखी।

नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी शुरुआती राजनीतिक यात्रा को याद करते हुए कहा, "मैंने पहली बार 2006 में राजस्थान का दौरा किया था, जब में पहली बार विधायक बना था।"

उन्होंने पार्टी के बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "एक कार्यालय केवल ईंट और सीमेंट से बनी इमारत नहीं है, बल्कि यह हमारे संकल्प और विचारधारा का केंद्र बिंदु है।"

नितिन नवीन ने जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें।

उन्होंने पार्टी की प्रगति पर विचार करते हुए कहा, "एक समय था जब भाजपा के पास केवल दो सांसद थे और लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज 21 राज्यों में हमारी सरकार है। यह हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है।"

इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को याद करते हुए यह बात कही।

नितिन नवीन ने युवाओं के लिए अवसरों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा और नए आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों का हवाला देते हुए कहा, "हमारे युवा अब नौकरी चाहने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से और अधिक रोजगार सृजित होंगे।

नवीन ने बताया कि अब देशभर के 600 से अधिक जिलों में भाजपा के कार्यालय हैं, जिन्हें उन्होंने विचारधारा और संगठन को मजबूत करने का केंद्र बताया। उन्होंने विभिन्न राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण की भी प्रशंसा की और पार्टी के निरंतर विस्तार पर विश्वास व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम में राज्य प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने भी तीखी राजनीतिक टिप्पणी करते हुए सचिन पायलट पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा, "टॉक में हमारा अपना विधायक हुआ करता था, लेकिन आज एक धोखेबाज टोंक का विधायक बन गया है। वह न तो आपके टॉक का निवासी है और न ही राजस्थान से संबंध रखता है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं राजस्थान में विधायक बनने का सपना भी नहीं देख सकता। मैं उत्तर प्रदेश से भागा हुआ नहीं हूं, मैं उस राज्य का एक मजबूत राजनेता हूं। आपने यहां किस तरह की प्रथा स्थापित कर रखी है। जहां अगर कोई दूसरे राज्य से किसी को भेजता है तो आप बस उसे माला पहनाकर स्वीकार कर लेते हैं? एक विशेष गुट बनाकर उन्होंने आपको प्रभावी रूप से दरकिनार कर दिया है। कौन जाने किस प्रभाव या जादू के असर में आकर आपने उन्हें अपना विधायक चुन लिया? उनका एक पैर कांग्रेस पार्टी में है, जबकि दूसरा... कौन जाने कहां है?"

राज्य प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने लोगों से यहां के लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सांसद को चुनने का भी आह्वान किया।

उन्होंने भीषण गर्मी के बावजूद कार्यक्रम में इतने सारे लोगों को बैठे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और उनसे यह प्रतिज्ञा लेने को कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा 2028 के विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल करे।

इस कार्यक्रम में नवीन का पारंपरिक सम्मानों के साथ स्वागत किया गया, जिसमें सफा और शॉल ओढ़ाना शामिल था। इस यात्रा के माध्यम से संगठन का विस्तार और राजनीतिक संदेश दोनों को बल मिला, जिससे राजस्थान में भाजपा की जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने और चुनावी स्थिति को सुदृढ़ करने की रणनीति को बल मिला।

--आईएएनएस

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