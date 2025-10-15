Nashik Police Action : हत्या के प्रयास के आरोपी को वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दबोचा

महाराष्ट्र: नासिक पुलिस ने अपराध शाखा इकाई-1 की त्वरित कार्रवाई के जरिए हत्या के प्रयास के एक फरार आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक और सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) संदीप मिटके के निर्देश पर की गई। गिरफ्तारी तब हुई, जब आरोपी का हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

13 अक्टूबर को दोपहर में पंचवटी थाना क्षेत्र के नागचौक में चेतन उर्फ युवराज परदेशी और निरंजन वाघमारे ने स्थानीय निवासी इस्मा पर मोटरसाइकिल से पीछा कर हमला किया। दोनों आरोपियों ने धारदार हथियार से इस्मा पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई। पंचवटी पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 109(1), 3(5), और 135 के तहत मामला दर्ज किया।

हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक ने अपराध शाखा को तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। 14 अक्टूबर को अपराध शाखा इकाई-1 के पुलिसकर्मी विशाल काटे और मुक्तार शेख को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी चेतन परदेशी भद्रकाली क्षेत्र के शिवाजी चौक में देखा गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डॉ. आंचल मुद्गल के मार्गदर्शन में टीम ने तुरंत जाल बिछाकर चेतन को गिरफ्तार कर लिया। उसे आगे की कार्रवाई के लिए पंचवटी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया।

इस ऑपरेशन में पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक, उपायुक्त (अपराध) किरण कुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके और वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. आंचल मुद्गल के मार्गदर्शन में अपराध शाखा की टीम ने हिस्सा लिया। शामिल पुलिसकर्मियों में सुदाम सांगले, विशाल काटे, मुक्तार शेख, नाजिम पठान, संदीप, और अन्य शामिल थे।