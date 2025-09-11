भारत समाचार

Nashik POCSO Case : पिता ने नाबालिग बेटी का किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Sep 11, 2025, 01:04 AM
महाराष्ट्र: पिता ने नाबालिग बेटी का किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नासिक: महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक सनसनीखेज और घिनौनी घटना सामने आई है, जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। आरोपी पिता अपनी नाबालिग बेटी का शोषण करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

नासिक में 40 वर्षीय पिता ने लंबे समय तक अपनी ही 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक शोषण किया, जिसके कारण लड़की आठ सप्ताह की गर्भवती हो गई। पूरा मामला पिता-बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला है। आरोपी मूलरूप से बिहार का निवासी है और वर्तमान में शिवाजीनगर में रहता है। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

घटना का खुलासा तब हुआ जब लड़की को पेट दर्द की शिकायत हुई। उसकी मां ने उसे नासिक के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने जांच के दौरान बताया कि लड़की गर्भवती है। मां को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पति ही इस अपराध का दोषी है।

अस्पताल से सूचना मिलते ही गंगापुर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। मां की शिकायत पर शुरुआत में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 'पॉक्सो' एक्ट और बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने गहन जांच शुरू की। सौ से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। पता चला कि मां पिछले डेढ़ महीने से घर पर नहीं थी, जबकि पिता दिन भर काम पर रहता और देर रात लौटता था। इस दौरान वह बेटी के साथ अकेला रहकर शोषण करता रहा। संदेह के आधार पर पिता का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिससे पूरा मामला उजागर हुआ।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जगवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी ने बेटी को धमकाकर चुप रखा था। पुलिस ने बताया, "यह बेहद संवेदनशील मामला है। डीएनए टेस्ट से पिता का अपराध साबित हुआ। आरोपी गिरफ्तार है, और हम पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे। जांच जारी है।"

 

