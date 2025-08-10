निशांत कुमार के चुनाव लड़ने पर नीतीश कुमार करेंगे फैसला : केसी त्यागी

नई दिल्ली, 10 अगस्‍त (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलों के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि इस मामले पर अंतिम फैसला सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की इस तरह की इच्छा हो सकती है। मेरा साफ तौर पर कहना है कि सीएम नीतीश कुमार हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और उनका फैसला अंतिम होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उनके प्रति भरोसा कायम है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं।

दरअसल, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में निशांत कुमार को हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस सीट से नीतीश कुमार भी विधायक रह चुके हैं।

इससे पहले 26 जुलाई को भी जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए थे। इस पोस्टर में निशांत कुमार की तस्वीर थी और लिखा था कि कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत कुमार।

जदयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर गौर करें तो निशांत कुमार की तस्वीर को प्रमुखता से छापा गया। उन्हें एक प्रभावी नेता के तौर पर दिखाया गया। जदयू या फिर पार्टी के किसी भी नेता की ओर से इसे लेकर आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है।

लेकिन, निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।

इससे पहले निशांत कुमार के जन्मदिन पर भी पार्टी के नेताओं ने प्रदेश कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया था, जिसमें निशांत की तस्वीर के साथ लिखा गया था, 'बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत-बहुत धन्यवाद।' इस पोस्टर के सामने आने के बाद निशांत के राजनीति में आने को लेकर फिर से कयास लगाए जाने लगे थे।

--आईएएनएस

एकेएस/एबीएम