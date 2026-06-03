भारत समाचार

नशा मुक्त कोसी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता, तीन माह में 1115 आरोपी गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 03, 2026, 06:35 AM
नशा मुक्त कोसी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता, तीन माह में 1115 आरोपी गिरफ्तार

सहरसा, 3 जून (आईएएनएस)। बिहार के कोसी क्षेत्र में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत पिछले तीन माह में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक डॉ. कुमार आशीष के नेतृत्व में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में नशे के कारोबारियों और नशा सेवन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने तीन माह में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में 1115 लोगों को गिरफ्तार किया है।

डीआइजी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों से 41 हजार लीटर से अधिक शराब 2202 किलो से अधिक गांजा, 3636.57 ग्राम स्मैक, 2936 मिलीग्राम नशीले इंजेक्शन, 120 नशीली टैबलेट और 1,467.12 बोतल कोडीन युक्त सिरप बरामद किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 1.85 लाख रुपए से अधिक भारतीय मुद्रा और 27570 नेपाली रुपए भी जब्त किए हैं।

डीआइजी डॉ. कुमार आशीष ने कहा कि लगातार हो रही कार्रवाई से शराब, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त अपराधियों में भय का माहौल बना है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े लोग इस अवैध धंधे को छोड़ दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डीआईजी ने आम लोगों से भी नशा मुक्त अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार या नशा सेवन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना हेल्पलाइन नंबर 9060384865 पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से दी जा सकती है।

उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जायेगी। साथ ही उपयोगी सूचना के आधार पर बड़ी बरामदगी होने पर संबंधित व्यक्ति को पुरस्कृत भी किया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि कोसी क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे भी लगातार जारी रखा जाएगा।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी