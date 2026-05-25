कोयंबटूर में नाबालिग की हत्या मामला, भाजपा ने तमिलनाडु सरकार को घेरा

चेन्नई: तमिलनाडु में एक नाबालिग लड़की की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने सोमवार को राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बावजूद, प्रशासन या कानून-व्यवस्था की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से ​​बात करते हुए नारायणन तिरुपति ने कहा कि भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन प्रशासन के मामले में कुछ भी नहीं बदला है। सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है और सरकारी तंत्र को ठीक से काम करना चाहिए। व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। यह आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि यह रातों-रात नहीं होगा, लेकिन आपने क्या उपाय किए हैं? आपने क्या कदम उठाए हैं? कुछ भी नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बेरोकटोक जारी हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं। बलात्कार हो रहे हैं। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ऐसी घटनाओं के पीछे शराब और नशीले पदार्थ प्रमुख कारणों में से हैं, लेकिन हमें व्यवस्था को बदलने की जरूरत है।

सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाते हुए तिरुपति ने कहा कि आपने पिछले 10 या 15 दिनों में क्या कदम उठाए हैं? अगर हम सिर्फ पुलिस अधिकारियों का तबादला करते रहेंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। वे सभी आईपीएस अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं, सिर्फ उन्हें ही दोष नहीं देते रह सकते।

उन्होंने पोक्सो के तहत मामलों के निपटारे में हो रही देरी की ओर भी इशारा किया। तिरुपति ने कहा कि अभी भी कई मामले लंबित हैं। समस्या कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ-साथ न्यायिक व्यवस्था में भी है। दोनों में सुधार की जरूरत है।

--आईएएनएस

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