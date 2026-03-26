नरहरि जिरवाल का वायरल वीडियो विवाद, एनसीपी के तीन मंत्रियों के बाद चौथा संकट, सुनेत्रा पवार के लिए बड़ी चुनौती

मुंबई, 26 मार्च (आईएएनएस)। एनसीपी के आदिवासी नेता और महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री, नरहरि जिरवाल ने कहा कि उस समय मुश्किल में पड़ गए जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ उनका कथित तौर पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह संकट केवल जिरवाल के लिए ही नहीं है, बल्कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए भी एक कड़ी परीक्षा है, क्योंकि पार्टी पहले से ही कई विवादों में घिरी हुई है।

एक वायरल वीडियो, जिसमें कथित तौर पर जिरवाल नजर आ रहे हैं, ने विपक्ष की ओर से कड़ी आलोचना को जन्म दिया है। विपक्ष का दावा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वास्तव में मंत्री जिरवाल ही हैं और वे उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

अभी तक, इस कथित वीडियो के संबंध में मंत्री जिरवाल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसी तरह, एनसीपी की ओर से भी इस शर्मनाक वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, जिसमें कथित तौर पर मंत्री जिरवाल दिखाई दे रहे हैं।

जिरवाल नासिक जिले के डिंडोरी निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी के विधायक हैं। यह दावा किया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो सात महीने पुराना है। इस वीडियो विवाद के साथ, जिरवाल हाल के महीनों में मुश्किलों का सामना करने वाले एनसीपी के चौथे नेता बन गए हैं; उनसे पहले पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे, और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर भी ऐसी ही स्थितियों से गुजर चुकी हैं।

हालांकि एनसीपी नेतृत्व ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए राज्य के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा ज़ोरों पर है कि जिरवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है।

यदि ऐसा होता है, तो जिरवाल, धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे के बाद, अपना पद गंवाने वाले एनसीपी के तीसरे मंत्री बन जाएंगे। अब सभी की निगाहें उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रुख पर टिकी हैं।

कुछ दिन पहले, मुंबई के मंत्रालय स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग के एक क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उस क्लर्क पर एक केमिस्ट के रद्द हो चुके लाइसेंस को बहाल करने के लिए पैसे मांगने का आरोप था।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक जाल बिछाया और जिरवाल के मंत्री कार्यालय के अंदर ही कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया। इस पूरी घटना के दौरान जिरवाल को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था।

इससे पहले धनंजय मुंडे, जो दिवंगत उपमुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार के काफी करीबी माने जाते थे, ने बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोपियों के साथ कथित संबंधों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे पिछले छह महीनों से मंत्रिमंडल में वापसी की कोशिश कर रहे हैं।

माणिकराव कोकाटे को सरकारी फ्लैट हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज बनाने का दोषी पाए जाने के बाद अदालत के फैसले के चलते कृषि मंत्री का पद गंवाना पड़ा था। पिछले सप्ताह, पुणे जिले की एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा एक बढ़ते विवाद के बीच आया है, जिसमें उन पर एक स्वयंभू बाबा अशोक खरात से कथित संबंधों के आरोप लगे थे। अशोक खरात पर कई महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप है। पार्टी रूपाली चाकणकर से महाराष्ट्र एनसीपी महिला विंग के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा मांग सकती है।

पार्टी नेताओं के लगातार विवादों में घिरने से, इन संकटों से निपटना एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, ये विवाद, नरहरि जिरवाल का वीडियो, रूपाली चाकणकर का इस्तीफ़ा, और पूर्व मंत्रियों धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे से जुड़े मामले, अजित पवार द्वारा पेश की गई 'साफ-सुथरी और कुशल' छवि के लिए खतरे के तौर पर देखे जा रहे हैं।

एनसीपी प्रमुख के सामने एक बड़ा काम इन नेताओं को अनुशासित करना है, ताकि पार्टी के जनाधार को नाराज किए बिना स्वर्गीय अजित पवार की विरासत की भी रक्षा की जा सके।

--आईएएनएस

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