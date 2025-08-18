Nara Lokesh JP Nadda Meeting: आंध्र प्रदेश में यूरिया की कमी को लेकर मंत्री नारा लोकेश ने जेपी नड्डा से की मुलाकात

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के शिक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य, उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में यूरिया की तत्काल कमी के साथ-साथ प्रदेश में विकास के तमाम मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान मंत्री नारा लोकेश ने चालू खरीफ सीजन में यूरिया की भारी कमी पर प्रकाश डाला और केंद्र सरकार से किसानों की सहायता के लिए आवश्यक आपूर्ति तुरंत सुलभ कराने का अनुरोध किया।

नारा लोकेश के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि 21 अगस्त तक आंध्र प्रदेश को 29,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया जाएगा, जिससे इस कमी का प्रभावी ढंग से समाधान हो जाएगा।

मंत्री लोकेश ने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु एक प्लास्टिक पार्क की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।

शैक्षणिक बुनियादी ढांचे पर मंत्री नारा लोकेश ने विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के स्थायी परिसर की स्थापना पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए 100 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है और इस दिशा में कदम उठाए जाने की जरूरत है।

मंत्री नारा लोकेश ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को गठबंधन सरकार के तहत पिछले 14 महीनों में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी और लंबित परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग की अपील की।

उन्होंने पोलावरम परियोजना और अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने जैसी प्रमुख पहलों में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मंत्री लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार के संयुक्त सहयोग से डबल-इंजन की सरकार प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है। विकास हमारी प्राथमिकता है और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।