Nandurbar Police : गणेश उत्सव और ईद-ए-मिलाद से पहले नंदुरबार पुलिस का एक्शन, अब तक 4,700 अपराधी निर्वासित

नंदुरबार: महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में आगामी गणेश उत्सव और ईद-ए-मिलाद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस बल ने सक्रियता दिखाते हुए आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की जानकारी हो, तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें।

त्योहारों के दौरान शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने की दिशा में नंदुरबार पुलिस ने लगातार कदम उठाए हैं। इस साल अब तक 4,700 से अधिक अपराधियों को निर्वासित किया गया है, ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। 126 अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत, 129 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत जिले से बाहर किया गया है।

नंदुरबार के पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जनवरी महीने से अब तक अलग-अलग धाराओं के तहत 4,700 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए। उन्होंने कहा कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी।

पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त ने बताया कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साइबर सेल की टीमें निरंतर लगी हुई हैं। पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर किसी तरह का गलत मैसेज या पोस्ट न डालें, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े या समाज में मतभेद पैदा हो।

पुलिस अधिकारी ने सख्त संदेश देते हुए आगे कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।