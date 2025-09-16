भारत समाचार

Nana Patole Statement : महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले

नाना पटोले ने महायुति सरकार को महाराष्ट्र की बदतर अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार ठहराया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 16, 2025, 09:36 AM
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले

मुंबई: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बदतर हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की महायुति की सरकार है।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि महायुति गठबंधन में तीन विचारधाराओं वाले दल शामिल हैं। इसकी वजह से इस सरकार में तालमेल का अभाव है। इससे प्रदेश की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है।

उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर कहा कि इसमें 12 हजार करोड़ रुपये का सट्टा लगा है। अब यह दावा किया जा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकियों को फलीभूत करने में लगाया जा सकता है। संभवत: ‘सामना’ के पास इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी आई होगी, इसलिए उसने यह बात कही है। अब वही लोग इसका जवाब देंगे।

नाना पटोले ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ रोष अपने चरम पर था। लोगों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन यह दुख की बात है कि सिर्फ पैसों के लिए यह मैच कराया गया। देश की जनता इस बात को कभी नहीं भूलेगी। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है। इस मैच की आड़ में करोड़ों का सट्टा लगाया गया, जिसमें कई लोग शामिल थे।

17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। इस संबंध में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देंगे। निश्चित तौर पर हमारे नेता राहुल गांधी भी उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे, लेकिन अब जरा उम्र की बात कर लेते हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा कि 'अग्निवीर योजना' में जहां युवाओं को महज 24 साल की उम्र में रिटायर किया जा रहा है। वहीं, विडंबना देखिए कि राजनीति में लोग 75 साल तक सक्रिय रह रहे हैं। भला इस दोहरे पैमाने को कैसे स्वीकार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री को राजनीति से रिटायर होने का सुझाव नहीं देंगे, लेकिन यह अपने आप में एक विचारणीय विषय है। हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते हैं कि भारत युवाओं का देश है। यहां पर युवाओं की बात की जानी चाहिए, लेकिन यह दुख की बात है कि युवाओं के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

 

 

Agniveer Schemenana patoleCongress leaderindia pakistan matchMahayuti GovernmentMaharashtra PoliticsEconomic Crisis

Related posts

Loading...

More from author

Loading...