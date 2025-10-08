नक्सल प्रभावित बेलनार में नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित, दो गांवों से होगा सीधा जुड़ाव

दंतेवाड़ा, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के तहत बीजापुर तथा अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्राम बेलनार में जिला दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ की 165वीं वाहिनी द्वारा एक नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया गया है। कैंप की स्थापना से जिला बीजापुर और नारायणपुर के अब तक पहुंच विहीन गांवों को सीधे जोड़ा जा सकेगा।

यह कैंप छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजना "नियद नेल्लानार" के तहत इस क्षेत्र के ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

प्रतिकूल मौसम और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, सुरक्षा बलों ने माओवादियों के कोर जोन क्षेत्र में सभी चुनौतियों का सामना करते हुए यह महत्वपूर्ण कैंप स्थापित किया। इस कैंप की स्थापना से जिला बीजापुर और नारायणपुर के अब तक पहुंचविहीन गांवों को सीधे जोड़ा जा सकेगा।

बेलनार कैंप की स्थापना के बाद आसपास के ग्रामीणों को अब सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य केंद्र, पीडीएस दुकानें, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। इस पहल से माओवादियों की अंतर-जिला गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों की गति में वृद्धि होगी।

इस कार्य को बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी और सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक शालीन तथा दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में संपन्न किया गया। दंतेवाड़ा और बीजापुर पुलिस, 165 बटालियन सीआरपीएफ के साथ-साथ कोबरा 201 वाहिनी, यंग प्लाटून 230 वाहिनी और 111 वाहिनी की सक्रिय भागीदारी और समन्वय से यह उपलब्धि हासिल हुई।

नवीन सुरक्षा कैंप बेलनार की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन की परिकल्पना के अनुरूप है। सुरक्षा बलों का यह कदम उनकी असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और पेशेवर क्षमता का परिचायक है, जो अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में स्थायी शांति, समृद्धि और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

