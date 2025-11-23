भारत समाचार

Nainital Accident : उत्तराखंड के नैनीताल में बड़ा हादसा, नदी में कार गिरने से तीन शिक्षकों की मौत

नैनीताल में कार नदी में गिरने से तीन शिक्षकों की मौत, एक गंभीर
Nov 23, 2025, 05:10 PM
नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। रातीघाट इलाके में शिप्रा नदी में एक कार के नियंत्रण खोने और करीब 60 मीटर नीचे गिरने से हल्द्वानी ब्लॉक के गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट समेत तीन शिक्षकों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि हादसे में बचे एक घायल शिक्षक को सीएचसी खैरना में फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में हल्द्वानी रेफर कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, चार शिक्षक, जिनमें संजय सिंह बिष्ट (50) और अल्मोड़ा जिले के हल्द्वानी में गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के ब्लॉक प्रेसिडेंट मनोज कुमार शामिल थे, शनिवार को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कार से जा रहे थे।

यह हादसा शनिवार शाम करीब 7 बजे हुआ जब रातीघाट के पास एक जगह पर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वह करीब 60 मीटर नीचे नदी में गिर गई।

हादसे को देखने वाले एक बच्चे ने रातीघाट के रहने वाले तारा सिंह बिष्ट को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों को इसके बारे में बताया। अधिकारियों ने बताया कि तारा सिंह और भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट सबसे पहले मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम और एसडीआरएफ के लोग सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। बचावकर्मियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर संजय और मनोज को टूटी-फूटी गाड़ी से बाहर निकाला और दोनों को सीएचसी पहुंचाया।

इलाज के दौरान संजय की मौत हो गई, जबकि मनोज को आगे की मेडिकल मदद के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। दो और शिक्षक, सुरेंद्र भंडारी और पुष्कर भैंसोड़ा, गाड़ी के अंदर फंसे रहे और उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया।

मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

 

 

