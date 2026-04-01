Tamil Nadu Election : सत्तूर से चुनाव लड़ेंगे नैनार नागेंथ्रान

चेन्नई: भाजपा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने मंगलवार को कहा कि वह आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव सत्तूर से लड़ेंगे। उन्होंने एनडीए के अंदर सीट-बंटवारे की व्यवस्था के तहत तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र एनडीए के सहयोगी दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) को सौंप दिया है।

तिरुनेलवेली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि यह फैसला एआईएडीएमके के अनुरोध पर लिया गया था और यह चुनावों से पहले एकता बनाए रखने के लिए गठबंधन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, "चूंकि एआईएडीएमके ने तिरुनेलवेली सीट मांगी थी, इसलिए मैं सत्तूर से चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गया हूं। उम्मीदवारों की सूची घोषित होने के बाद मैं वहां अपना नामांकन दाखिल करूंगा।" उन्होंने आगे कहा कि पूरे राज्य में भाजपा के उम्मीदवारों से 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करने की उम्मीद है।

नागेंद्रन ने जोर देकर कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव से लोगों के साथ उनके जुड़ाव या पार्टी की व्यापक राजनीतिक रणनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूं, पूरे तमिलनाडु में लोगों के लिए मेरा काम जारी रहेगा। तिरुनेलवेली हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा," और इस क्षेत्र के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव को रेखांकित किया।

विधानसभा चुनाव को शासन पर एक जनमत संग्रह बताते हुए, उन्होंने सत्ताधारी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में नाकाम रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि मौजूदा प्रशासन के तहत राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है।

उन्होंने कहा, "हम डीएमके सरकार के खिलाफ एक विस्तृत आरोप पत्र पेश करेंगे," और आगे आरोप लगाया कि राज्य में प्रेस की आजादी पर भी दबाव है।

उन्होंने डीएमके के एक पदाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई 'जान से मारने की धमकी' का जिक्र किया, जिसे उन्होंने मौजूदा राजनीतिक माहौल का एक उदाहरण बताया।

डीएमके के घोषणापत्र पर निशाना साधते हुए, नागेंद्रन ने टिप्पणी की कि जहां पार्टी के पिछले घोषणापत्र को एक 'हीरो' के तौर पर पेश किया गया था, वहीं मौजूदा घोषणापत्र एक 'जीरो' है।

उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर चुनिंदा धर्मनिरपेक्षता का पालन करने का भी आरोप लगाया, और कहा कि धार्मिक त्योहारों पर बधाई देने के मामले में पार्टी का रवैया एक जैसा नहीं रहता।

हालिया राजनीतिक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने साफ किया कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई, प्रधानमंत्री मोदी के कोयंबटूर दौरे के दौरान उनका स्वागत करने के लिए मौजूद नहीं थे, क्योंकि उस समय वे शहर से बाहर थे।

एनडीए की संभावनाओं पर अपना भरोसा दोहराते हुए, नागेंद्रन ने कहा कि चुनाव से पहले गठबंधन पूरे तमिलनाडु में एक मजबूत और समन्वित चुनाव प्रचार करेगा।

--आईएएनएस