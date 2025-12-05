Nainar Nagendran Arrest : तिरुप्परनकुंद्रम दीपम लैंप विवाद के बीच तमिलनाडु भाजपा प्रमुख नैनार नागेंद्रन गिरफ्तार

मदुरै: तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर एच राजा और कई हिंदू संगठनों के सदस्यों के साथ पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद भी कार्तिगई दीपम जलाने के लिए थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की।

इस गिरफ्तारी से पारंपरिक दीपम रस्म की जगह को लेकर चल रहे विवाद में एक नाटकीय बढ़ोतरी हुई।

यह विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने निर्देश दिया कि दीपम का दीया पहाड़ी की चोटी पर पत्थर के खंभे पर जलाया जाए। यह उचिपिल्लैयार मंदिर हॉल के अंदर जलाने की पुरानी परंपरा से हटकर है।

मंदिर प्रशासन ने पहले कोर्ट के आदेश का पालन करने की तैयारी शुरू की थी, लेकिन बुधवार सुबह अचानक सारी व्यवस्थाएं रद्द कर दीं। इसके बाद, भाजपा, आरएसएस, हिंदू मक्कल कट्ची, अखिल भारत हनुमान सेना, साउथ इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक और कई अन्य हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने तिरुप्परंकुंड्रम इलाके में धारा 144 लगा दी और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। गुरुवार को यह मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंचा। जस्टिस जीआर स्वामिनाथन ने जिला कलेक्टर द्वारा लगाई गई पाबंदी को रद्द कर दिया और कहा कि ऐसे प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं थी।

जज ने यह भी दोहराया कि पिटीशनर को पहाड़ी की चोटी पर दीया जलाने की इजाजत दी जानी चाहिए और पुलिस कमिश्नर को पूरी सिक्योरिटी पक्की करने का निर्देश दिया। शुक्रवार सुबह 10.30 बजे तक कोर्ट में एक कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करनी है।

कोर्ट के आदेश के बाद, नागेंद्रन, राजा और हिंदू ग्रुप के सदस्यों ने दीया जलाने के लिए पहाड़ी की ओर बढ़ने की कोशिश की। लेकिन, पुलिसवालों ने सिक्योरिटी की चिंताओं का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद, नेताओं ने पहाड़ी के नीचे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट से मंजूर एक धार्मिक रस्म में रुकावट डाल रहा है।

तनाव बढ़ने पर, पुलिस ने नागेनद्रन, राजा और कई अन्य लोगों को कथित तौर पर रोक के निर्देशों का उल्लंघन करने और अधिकारियों के अनुसार पब्लिक ऑर्डर के लिए संभावित खतरा पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

अधिकारियों का कहना है कि संवेदनशील मंदिर क्षेत्र में और तनाव बढ़ने से रोकने के लिए गिरफ्तारियां जरूरी थीं।

