नई दिल्ली : आर.के. पुरम में लूट की वारदात नाकाम, पुलिस ने मिनटों में तीन बदमाशों को दबोचा

नई दिल्ली, 13 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के आर.के. पुरम थाने की पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात के कुछ ही मिनटों के भीतर तीन आरोपियों को पकड़ लिया। इन तीनों में दो वयस्क आरोपी और एक नाबालिग (सीसीएल) शामिल है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान नितेश (24 वर्ष) और बिपिन (22 वर्ष) के रूप में हुई है, जबकि तीसरा आरोपी नाबालिग है। तीनों आरोपी आर.के. पुरम के सेक्टर-01 स्थित अंबेडकर बस्ती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन, नकदी और दस्तावेजों से भरा पर्स तथा वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी भी बरामद कर ली है।

यह पूरी घटना 11 मार्च की तड़के करीब 3:30 बजे की है। पीड़ित एम. सिंह, जो मुनिरका गांव में रहते हैं और कीर्ति नगर के एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, अपनी ड्यूटी खत्म कर पैदल घर लौट रहे थे। वे रिंग रोड पर स्थित हयात होटल, भीकाजी कामा प्लेस के पास से होते हुए आर.के. पुरम सेक्टर-01 की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे सेक्टर-1 के रेड लाइट से आगे एक कूड़ेदान के पास पहुंचे, तभी हल्के नीले रंग की एक्टिवा स्कूटी पर सवार तीन युवक उनके पास आए और "अंकल जी" कहकर उन्हें रोकने लगे।

अचानक उनमें से दो युवक स्कूटी से उतर गए और उन्होंने पीड़ित को पकड़ लिया, जबकि तीसरे युवक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उनसे हाथापाई की और जबरन उनका मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया। उस पर्स में नकदी के अलावा आधार कार्ड, वोटर आईडी और एटीएम कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज भी रखे हुए थे। इस दौरान जब पीड़ित ने उनका विरोध करने की कोशिश की तो उनकी पैंट की जेब भी फट गई।

घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने शोर मचाया और तभी वहां से गुजर रही पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग गाड़ी दिखाई दी। पीड़ित ने तुरंत पुलिसकर्मियों को पूरी बात बताई। गाड़ी में मौजूद हेड कांस्टेबल शशि कपूर मीना और कांस्टेबल परवीन यादव ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने पीड़ित को साथ लेकर स्कूटी पर भाग रहे आरोपियों का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी को देखते ही आरोपी पहले मुनिरका फ्लाईओवर की तरफ भागने लगे, लेकिन टी-पॉइंट के पास दिशा बदलकर फिर से सेक्टर-1 की तरफ मुड़ गए।

पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए लगातार उनका पीछा जारी रखा और सेक्टर-1 क्रॉसिंग से करीब 50-60 मीटर पहले एक टैक्सी स्टैंड के पास उनकी स्कूटी को घेर लिया। इस दौरान भागने की कोशिश में आरोपियों की स्कूटी फिसल गई और तीनों सड़क पर गिर पड़े, जिससे उन्हें हल्की चोटें भी आईं। पुलिसकर्मियों ने तुरंत तीनों को काबू में कर लिया। पूछताछ में उनकी पहचान नितेश, बिपिन और एक नाबालिग के रूप में हुई।

पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा हुआ मोबाइल फोन, नकदी और पहचान पत्रों से भरा पर्स बरामद कर लिया। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया। इस मामले में आर.के. पुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस