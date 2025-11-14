भारत समाचार

Naidu Praises Nda : बिहार के नतीजे एनडीए में लोगों के निरंतर विश्वास को दर्शाते हैं: चंद्रबाबू नायडू

नायडू और पवन कल्याण ने बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत को सराहा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 14, 2025, 01:56 PM
बिहार के नतीजे एनडीए में लोगों के निरंतर विश्वास को दर्शाते हैं: चंद्रबाबू नायडू

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बिहार में एनडीए की भारी और ऐतिहासिक जीत प्रगतिशील शासन देने की क्षमता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन में लोगों के निरंतर विश्वास को दर्शाती है।

तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई दी।

इससे पहले, विशाखापत्तनम में सीआईआई पार्टनरशिप समिट को संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने भविष्यवाणी की थी कि एनडीए 200 सीटें जीतेगी।

उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं। यह हमेशा के लिए होने वाला है। किसी और देश, किसी और नेता को लोगों का भरोसा हासिल नहीं है। मैं कह सकता हूं कि एक लोकतांत्रिक देश में नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पूर्ण विश्वास और भरोसा हासिल है।

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी एनडीए की प्रचंड जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा, "मैं एनडीए गठबंधन को तहे दिल से बधाई देता हूं, जो बिहार चुनावों में शानदार जीत की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली विकासोन्मुखी सरकार को जारी रखने के लिए स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया है।"

जन सेना नेता ने इस प्रचंड जीत के लिए सभी गठबंधन दलों, भाजपा, जदयू और लोजपा के नेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जनादेश जनता के विश्वास और प्रगति की उनकी आकांक्षा का प्रतिबिंब है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने भी बिहार चुनाव में भारी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह जनादेश एनडीए के विकास, स्थिरता और समावेशी विकास के दृष्टिकोण में हमारे लोगों के निरंतर विश्वास को दर्शाता है। गठबंधन के एक सदस्य के रूप में, मैं हमारे सामूहिक नेतृत्व में दिखाए गए विश्वास से बहुत प्रोत्साहित महसूस करता हूं। हम नए समर्पण और विनम्रता के साथ प्रत्येक नागरिक की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

--आईएएनएस

 

 

Chandrababu NaiduBihar ElectionsElection Reactionsdevelopment agendaDevelopment ModelPawan KalyanIndian PoliticsNDA alliance

Related posts

Loading...

More from author

Loading...