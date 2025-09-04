भारत समाचार

Nagpur Factory Blast : नागपुर के सोलर एक्सप्लोसिव्स फैक्ट्री में विस्फोट : एक की मौत, कई मजदूर घायल

नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट में 1 की मौत, 10 घायल, जांच शुरू
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 04, 2025, 06:07 AM
नागपुर के सोलर एक्सप्लोसिव्स फैक्ट्री में विस्फोट : एक की मौत, कई मजदूर घायल

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर एक्सप्लोसिव्स फैक्ट्री में एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, सोलर एक्सप्लोसिव्स निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विस्फोटक निर्माण कंपनी है। फैक्ट्री में यह धमाका उस समय हुआ, जब मजदूर काम कर रहे थे। धमाके से पहले कारखाने का फायर अलार्म बज गया था, जिसके कारण कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकलने का समय मिल गया, लेकिन फैक्ट्री में हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

इसके अलावा, धमाके की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए, जिनमें कैलाश वर्मा, मनीष वर्मा, सनी कुमार, अरुण कुमार, अतुल मडावी, सौरभ डोंगरे, तेजस बांधते, सूरज गुटके, अखिल बावणे और धर्मपाल मनोहर शामिल हैं।

मजदूर अखिल ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि ब्लास्ट के समय प्लांट में ही काम कर रहे थे। इसके तुरंत बाद हमें अलर्ट मिला, लेकिन जब बाहर निकल रहे थे तो प्लांट में विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और हमारी धमाके वाली जगह से दूरी महज आधा किलोमीटर थी। इस घटना के दौरान प्लांट में करीब 13 से 14 लोग मौजूद थे।

डॉक्टर नुपाल डंडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार देर रात हमें सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। इसके बाद कुछ मरीजों को हमारे यहां लाए थे, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। डंडे अस्पताल में करीब 22 से 23 मरीज लाए गए हैं। इनमें से 9 को भर्ती किया है, जिनमें चार मरीज आईसीयू में हैं और बाकी पांच मरीज वार्ड में भर्ती हैं। इसके अलावा, बाकी अन्य मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस समय आईसीयू में चार मरीज हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर है।

फिलहाल प्रशासन और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही है।

 

Maharashtra NewsNagpur blastFactory AccidentWorker safetySolar Explosivesindustrial safetyexplosion India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...