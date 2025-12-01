भारत समाचार

Nagaland Statehood : पीएम मोदी समेत भाजपा के नेताओं ने नगालैंड के लोगों को राज्य दिवस पर दी शुभकामनाएं

नगालैंड राज्य दिवस पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं और संस्कृति की सराहना
Dec 01, 2025, 04:34 AM
पीएम मोदी समेत भाजपा के नेताओं ने नगालैंड के लोगों को राज्य दिवस पर दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा नेताओं ने सोमवार को नगालैंड के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "नगालैंड के लोगों को उनके स्टेटहुड डे के मौके पर बधाई। सेवा, हिम्मत और दया से जुड़ी शानदार नगा कल्चर की बहुत तारीफ की जाती है। नगालैंड के लोगों ने कई क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। उम्मीद है कि आने वाले सालों में राज्य खुशहाली और तरक्की के साथ आगे बढ़ता रहेगा।"

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "नगालैंड के राज्य दिवस पर इस खूबसूरत राज्य के मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नगालैंड की जीवंत आदिवासी संस्कृति, समृद्ध परंपराएं और शानदार प्राकृतिक सुंदरता इसे सचमुच खास बनाती है। राज्य तरक्की करता रहे और इसके लोगों को शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद मिले।"

नगालैंड से भाजपा सांसद फांगनोन कोन्याक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "इस खास मौके पर हम उन पायनियर्स और विजनरीज को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं जिनके डेडिकेशन ने उस नगालैंड की नींव रखी जिसे हम आज संजोते हैं। हमारी जमीन, जो भरपूर नेचुरल ब्यूटी, वाइब्रेंट कम्युनिटीज और एक रिच कल्चरल हेरिटेज से भरी हुई है। इस खास माइलस्टोन को मनाते हुए नगालैंड के लोग ईमानदारी, इंटीग्रिटी और कलेक्टिव प्रोग्रेस के मूल्यों को बनाए रखने के अपने इरादे को फिर से दोहराएं, जो हमारे पुरखों ने हमें दिए थे। नगालैंड स्टेटहुड डे पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान हमारे राज्य और इसके लोगों को शांति, खुशहाली और एकता का आशीर्वाद दें।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "नगालैंड के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं। नगालैंड की जीवंत सांस्कृतिक विरासत और इसके लोगों की दयालु भावना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। नगा परंपराएं दृढ़ता, सद्भाव और सेवा को दर्शाती हैं और हम सभी को प्रेरित करती रहती हैं। आने वाले सालों में नगालैंड के लिए लगातार तरक्की, शांति और खुशहाली की कामना करती हूं।"

-- आईएएनएस

 

 

