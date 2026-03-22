Nagaland Job Fair 2026 : राज्यव्यापी मेगा जॉब फेयर का आयोजन, युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ा गया

कोहिमा: शनिवार को नागालैंड के दीमापुर में स्थित इंटीग्रेटेड बिजनेस हब और इनोवेशन सेंटर में 2026 का राज्यव्यापी मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए गए।

यह जॉब फेयर नागालैंड स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन (एनएसईडीएम) द्वारा, नागालैंड के इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आईडीएएन), कोहिमा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी), और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था।

इस पहल का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संभावित नियोक्ताओं से जोड़ना था।

नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के सलाहकार और आईडीएएन के अध्यक्ष, अबू मेथा ने जॉब फेयर 2026 के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान एनएसईडीएम पोर्टल लॉन्च किया।

अपने संबोधन में, मेथा ने मुख्यमंत्री रियो की ओर से शुभकामनाएं दीं, और अवर सचिव तथा एनएसईडीएम और आईडीएएन की प्रोजेक्ट लीड, मेरिपेनी नगुली के नेतृत्व वाली आयोजन टीम की सराहना की।

उन्होंने कहा कि महीनों की योजना, जनसंपर्क और समन्वय के कारण ही यह जॉब फेयर हकीकत बन पाया है, जिससे हजारों युवाओं के लिए अवसर पैदा हुए हैं।

आईडीएएन के अध्यक्ष ने कार्यक्रम में शामिल होने की पहल के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी, और कहा कि 'उपस्थित होना' (शो अप) ही करियर बनाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दौरान ईमानदार और स्वाभाविक रहने के लिए प्रोत्साहित किया, और इस बात पर जोर दिया कि दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय, अपनी व्यक्तिगत पहचान और मौलिकता बनाए रखना अधिक मायने रखता है।

लगातार सीखते रहने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि आज के दौर में ज्ञान ही शक्ति है, और प्रौद्योगिकी की मदद से जानकारी तक पहुंच बनाना बेहद आसान हो गया है।

आईडीएएन के अध्यक्ष ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने कौशल को निखारने और प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए डिजिटल उपकरणों का रचनात्मक उपयोग करें।

मेथा ने यह भी कहा कि पहली नौकरी शायद हमेशा आपकी 'सपनों की नौकरी' न हो, लेकिन इसे भविष्य की सफलता की ओर बढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही प्रतिभा और कौशल आपके लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन अंततः आपका चरित्र और ईमानदारी ही आपके दीर्घकालिक विकास और प्रगति को निर्धारित करते हैं।

--आईएएनएस