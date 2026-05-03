Security Arrangement : कोरिडांग विधानसभा उपचुनाव में मतगणना के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए

कोहिमा: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और राज्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ, मोकोकचुंग जिला उपायुक्त कार्यालय में विस्तृत बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और सख्त प्रवेश नियंत्रण उपाय किए गए हैं, जहां सोमवार को नागालैंड के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतगणना होगी।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि कोरिडांग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सुचारू और पारदर्शी मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सोमवार को सुबह 8 बजे शुरू होने वाली है।

मौजूदा भाजपा विधायक इम्कोंग एल. इम्चेन के निधन के बाद 9 अप्रैल को उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। उनका निधन 11 नवंबर, 2024 को गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में संक्षिप्त बीमारी के बाद हुआ था। वे 75 वर्ष के थे।

9 अप्रैल को हुए उपचुनाव में 22,390 मतदाताओं में से 82.21 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदाताओं ने 30 मतदान केंद्रों पर अपने मत डाले। उपचुनाव में कुल छह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

सत्ताधारी पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस (पीडीए) की घटक भाजपा ने दिवंगत विधायक इम्कोंग एल. इम्चेन के पुत्र दाओचिर आई. इम्चेन को गठबंधन का सर्वसम्मत उम्मीदवार बनाया है।

अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के आई. अबेनजांग और कांग्रेस के टी. चालुकुम्बा आओ शामिल हैं।

तीन निर्दलीय उम्मीदवार - इम्चाटोबा इम्चेन, इम्तिवापांग किचु और मेजर तोशिकाबा (सेवानिवृत्त) - भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और भी कड़ा हो गया है।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, उच्च सुरक्षा वाले मतगणना केंद्र को सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें मतगणना कर्मियों, पर्यवेक्षकों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के लिए अलग-अलग टेबल शामिल हैं, ताकि सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

मतगणना प्रक्रिया के हर चरण पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

5 और 6 अप्रैल को चुनाव संबंधी हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर मतगणना केंद्र और उसके आसपास किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है।

चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) सोमवार सुबह मतगणना शुरू होने से पहले उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि मतगणना कर्मियों को दो चरणों का प्रशिक्षण दिया गया है और पारदर्शिता मानदंडों और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं।

--आईएएनएस