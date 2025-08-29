नोएडा : वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 10 मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद

नोएडा, 29 अगस्त (आईएएनएस)। नोएडा के थाना सेक्टर-58 पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे और निशानदेही से चोरी की कुल 10 मोटरसाइकिल तथा एक अवैध चाकू बरामद किया गया है।

पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय था और वाहनों की चोरी करके उन्हें पुर्जों में बदलकर कबाड़ियों को बेचता था। पुलिस के अनुसार, 28 अगस्त को सेक्टर-62 स्थित एनआईबी चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ पकड़ा गया।

सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने अपने एक अन्य साथी का नाम बताया, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। तीनों की निशानदेही पर जयपुरिया चौराहे के पास स्थित पार्क से आठ और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुईं। बरामद गाड़ियों में कुछ पर नोएडा और कुछ पर दिल्ली में मुकदमे दर्ज हैं, जबकि बाकी गाड़ियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अफजल (25 वर्ष), अफरीद मलिक उर्फ भूरा (19 वर्ष) और आस मोहम्मद (45 वर्ष), तीनों निवासी ग्राम बरौली, थाना जवां, जिला अलीगढ़ के रूप में हुई है। पूछताछ में इन अपराधियों ने बताया कि वे नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें छिपाते और बाद में उनके पुर्जे बेच देते थे।

पुलिस ने जिन वाहनों को बरामद किया है उनमें डिस्कवर, अपाचे, पल्सर, स्प्लेंडर, पैशन प्रो और अन्य मॉडल की मोटरसाइकिल शामिल हैं। इनमें से कुछ वाहनों पर दिल्ली पुलिस की एंटी-थेफ्ट यूनिट में अपराध दर्ज हैं। इसके अलावा अफजल नामक अभियुक्त के पास से एक अवैध चाकू भी बरामद हुआ है। अभियुक्तों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना सेक्टर-58 और दिल्ली पुलिस में चोरी व शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब इनके अन्य साथियों और कबाड़ियों के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएस