नोएडा: पीजी और फ्लैटों में चोरी करने वाला गैंग बेनकाब, तीन आरोपी गिरफ्तार

Nov 21, 2025, 03:00 PM

नोएडा, 21 नवंबर (आईएएनएस)। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के थाना सेक्टर-58 पुलिस ने पीजी और फ्लैटों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है।

पुलिस ने गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 13 मोबाइल फोन, चोरी की मोटरसाइकिल, नकद 19,000 रुपये तथा दो चाकू बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी पीजी में सफाई के समय खुले कमरे देखकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे तथा मौका मिलने पर स्नैचिंग भी कर लेते थे।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में समीर पुत्र सेख सफीक निवासी न्यू सीमापुरी दिल्ली, अमन पुत्र आमीर निवासी बिजनौर एवं हाल निवासी सुंदर नगरी दिल्ली और जावेद पुत्र अब्दुल हसन निवासी मुस्तफाबाद गोकलपुरी दिल्ली शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार इनका एक गठित आपराधिक गिरोह है जो सुबह के समय पीजी व फ्लैटों में सफाई के दौरान खुले कमरे देखकर अंदर घुसता था। अमन और जावेद किसी बहाने कमरे में प्रवेश कर मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी कर लेते थे, जबकि चोरी का माल सलीम नामक साथी पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों में सस्ते दाम पर बेच देता था। गैंग द्वारा चोरी के बाद भागने तथा स्नैचिंग में उपयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गैंग नोएडा के अलावा गाजियाबाद और दिल्ली में भी वारदातें कर चुका है। अगस्त 2025 में इंदिरापुरम से मोटरसाइकिल चोरी का एक मामला दर्ज है। नोएडा सेक्टर-62 स्थित कई पीजी से मोबाइल और लैपटॉप चोरी, जेपी इंस्टीट्यूट के सामने बैग व लैपटॉप स्नैचिंग और सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में मोबाइल छीने जाने से संबंधित कई मुकदमे भी दर्ज हैं।

आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी गंभीर है। जावेद के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में लगभग 13 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें चोरी, लूट, डकैती और हत्या तक के आरोप शामिल हैं। अमन के खिलाफ हरियाणा में 1 तथा उत्तर प्रदेश में 7 मामले दर्ज हैं, वहीं सलीम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब चोरी के मोबाइल और लैपटॉप को बाहरी राज्यों में बेचने वाले नेटवर्क की कड़ियों तक पहुंचने के लिए पूछताछ और छापेमारी कर रही है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी

