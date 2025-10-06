नोएडा: महिलाओं को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

नोएडा, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। नोएडा के थाना सेक्टर-24 पुलिस ने महिलाओं को निशाना बनाकर कीमती गहनों और नकदी की ठगी करने वाले तीन शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो कान की टॉप्स, एक लॉकेट जिसमें लाल और सफेद मोती की माला लगी थी, तथा 9,780 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कमल हसन (36 वर्ष), निवासी सरमथला, थाना सोहना, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), दिलशेर (25 वर्ष), निवासी चांदमारी झुग्गी झोपड़ी, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद तथा वाजिद (26 वर्ष), निवासी भलस्वा डेयरी, जिला दिल्ली के रूप में हुई है।

तीनों को थाना सेक्टर-22 के एफ ब्लॉक बारात घर के पास से धर दबोचा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि ये आरोपी काफी समय से महिलाओं को ठगने के अपराध में सक्रिय थे और इनके खिलाफ विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से आरोपी दिलशेर का आपराधिक इतिहास सबसे लंबा है। उस पर पहले से ही चोरी, टप्पेबाजी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं, कमल हसन और वाजिद के खिलाफ भी गौतमबुद्धनगर और दिल्ली में टप्पेबाजी के मामले दर्ज पाए गए हैं। थाना सेक्टर-24 पुलिस ने बताया कि यह गिरोह खासतौर पर उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो अकेले या कम भीड़भाड़ वाली जगहों पर मौजूद होती थीं। आरोपी बातचीत में फंसाकर उनसे गहने उतरवा लेते या फिर उन्हें बहला-फुसलाकर नकदी और सामान लेकर फरार हो जाते थे।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से सतर्क रहें और ठगी या टप्पेबाजी की घटनाओं की तुरंत सूचना पुलिस को दें, ताकि ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी