नोएडा: जनगणना-2027 के काम में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, दो कर्मचारी निलंबित

नोएडा, 1 जून (आईएएनएस)। देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अभियानों में शामिल जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसीक्रम में दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया।

जनगणना कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान सामने आया कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कार्य की गति काफी धीमी है, जिसके चलते प्रशासन ने जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है।

जानकारी के अनुसार, जनगणना-2027 के अंतर्गत कुल 2284 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (एचएलबी) में कार्य किया जाना है। इनमें से अब तक केवल 1172 एचएलबी पर कार्य प्रगतिरत है, जबकि 16 एचएलबी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं 1096 एचएलबी ऐसे हैं जहां अभी तक कार्य शुरू भी नहीं हो पाया है। इस प्रकार कुल एचएलबी में से केवल 52 प्रतिशत ही लाइव हो सके हैं, जो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में काफी कम माना जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में कई कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई जा रही है। इसके अलावा कुछ कर्मचारी जनगणना ड्यूटी से बचने, ड्यूटी कटवाने अथवा बदलवाने के प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कठोर रुख अपनाया है।

लापरवाही के आरोप में प्राधिकरण की नियमित कर्मचारी श्वेता तलवार और पिंकी मावी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा संविदा पर कार्यरत नीरज, ईश्वर तवर, महबूब अली, राजेश शर्मा और धर्मेंद्र सिंह की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में उदासीनता बरतने वाले अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। संविदाकर्मियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी तथा नियमित कर्मचारियों को निलंबित किया जा सकता है।

वहीं अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अब तक जनगणना कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ जनगणना अधिनियम-1948 की धारा 5 एवं धारा 11 के तहत विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

अधिकारियों का कहना है कि जनगणना एक राष्ट्रीय दायित्व है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सभी नियुक्त कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने और जनगणना अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है।

--आईएएनएस

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