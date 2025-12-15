भारत समाचार

Bihar Suicide Case : : मुजफ्फरपुर में पिता ने अपने बच्चों के साथ लगाई फांसी, चार लोगों की मौत

मुजफ्फरपुर में दर्दनाक पारिवारिक त्रासदी, पिता और तीन बेटियों की मौत
Dec 15, 2025
बिहार : मुजफ्फरपुर में पिता ने अपने बच्चों के साथ लगाई फांसी, चार लोगों की मौत

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां एक पिता ने अपनी तीन बेटियों के साथ गले में फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। इस घटना में दो बच्चे बच गए हैं। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर मिश्रौलिया वार्ड चार की है, जहां अमरनाथ राम ने अपने पांच बच्चों के साथ गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई जबकि दो बच्चे किसी तरह बच गए।

संभावना व्यक्त की जा रही है कि अमरनाथ ने पहले बच्चों के गले में फंदा लगाया होगा और फिर खुद भी फंदा लगाकर झूल गया। मृतकों में अमरनाथ राम और उसकी तीन बेटियां अनुराधा, शिवानी और राधिका शामिल हैं, जबकि उसके दो मासूम बेटे शिवम और अभिराज किसी तरह बच गए।

अमरनाथ राम मजदूरी का काम करता था और पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। एक साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, तभी से वह गुमसुम रहने लगा था। घटना की सूचना मिलने के बाद सोमवार को पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।

हालांकि, पुलिस के अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है।

स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, अमरनाथ की मानसिक परेशानी के कारण पूरा परिवार आर्थिक समस्या से भी जूझ रहा था। इस घटना के बाद गाँव के लोग भी स्तब्ध हैं और घटना को लेकर कई तरह की चर्चा कर रहे हैं। पुलिस इस घटना के पीछे के कारणों को जानने में जुटी है।

--आईएएनएस

 

 

